Desarrollo de las gestoras de activos en España, con importantes incrementos en activos y beneficios

Durante el último ejercicio, las gestoras de activos españolas presentaron un notable incremento en sus activos y piedra, gracias a la fuerte revalorización de sus carteras de inversión.

Las gestoras de activos españolas experimentan un fuerte desarrollo en sus negocios, con importantes incrementos en sus activos y beneficios durante 2025. Según datos de la CNMV, el patrimonio bajo gestión en fondos de inversión aumentó un 13%.

El volumen y los beneficios se registran máximos históricos. Las gestoras nacionales cerraron el año con un beneficio neto total de 1.163 millones de euros, un incremento del 20% respecto al ejercicio anterior. Las comisiones del sector incrementaron un 11,5% durante 2025, situándose en 0,89% de media. El ránkings de CaixaBank Asset Manangement es el líder, con más de 100.000 millones de euros en activos y beneficios recordados en 2025.

BBVA y Santander también registraron importantes incrementos en sus ingresos y beneficios. Algunas gestoras independientes también se encuentran entre las mejores del sector, como Bestinver, con un beneficio de 33,5 millones de euros. Entre las entidades de banca, títulos relevantes como Kutxabank, Ibercaja, Bankinter, como también compartimentos de gestión de activos de otras entidades, también seマグigan teniendo beneficios importantes durante el ejercicio.

El sector registró una captación más fuerte de fondos durante el año, gracias a la fuerte revalorización de las carteras de inversión, especialmente en renta variable. Todas las gestoras también vivieron en los últimos años su mejor racha comercial, con fuertes suscripciones en fondos de inversión y incrementos en el flujo de dinero nuevo hacia los fondos





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