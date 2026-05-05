DeSantis promulga un mapa de redistribución de distritos en Florida que favorece a los republicanos

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha firmado un nuevo mapa de redistribución de distritos que busca dar ventaja a los republicanos en hasta cuatro escaños actualmente en manos de los demócratas. La medida se produce tras una decisión de la Corte Suprema de EE.UU. que limita las protecciones contra el 'gerrymandering'.

El gobernador de Florida , Ron DeSantis, promulgó un mapa que él mismo diseñó para dar a los republicanos ventaja en hasta cuatro escaños que actualmente están en manos de los demócratas .

Los legisladores estatales aprobaron los nuevos límites apenas unas horas después de que la Corte Suprema de EE. UU. emitiera una decisión que limita el alcance de la Ley de Derecho al Voto en casos de redistribución de distritos. DeSantis utilizó la decisión pendiente como una justificación para impulsar una redistribución de distritos de mitad de década en su estado.

La medida del tribunal ha desencadenado una nueva ronda de intentos de trazar nuevas líneas en varios estados del sur controlados por republicanos. Los grupos de derechos electorales han dicho que combatirán el mapa de Florida en los tribunales, argumentando que viola una disposición de la constitución estatal que restringe la manipulación partidista de distritos (conocida como gerrymandering). Pero el fallo de la Corte Suprema de EE. UU. del miércoles podría hacer mucho más difícil impugnar el nuevo mapa.

El mapa apunta a escaños demócratas cerca de Orlando, en el área de la bahía de Tampa y en el sur de Florida. Aquí hay un vistazo a las comunidades afectadas y el impacto del mapa en los titulares de esos escaños en esas áreas.

En la mira, un distrito de mayoría latina en Orlando El mapa reconfigura de manera drástica el 9º distrito del representante Darren Soto, eliminando partes del área de Orlando y extendiéndolo unos 240 kilómetros hacia el sur, hacia condados rurales profundamente republicanos. Una sección se proyecta hacia el este, extendiéndose hasta Vero Beach en la costa atlántica.

El mapa también altera la composición demográfica de un distrito de mayoría hispana, reduciéndolo de casi 52 % hispano a 39 %, según muestra un análisis de CNN. Soto, el primer floridano de ascendencia puertorriqueña en servir en el Congreso, ha representado el distrito durante casi una década.

Bajo el mapa de DeSantis, el escaño del 10º Distrito ocupado por el representante demócrata Maxwell Frost —el primer miembro de la Generación Z elegido al Congreso— se convertiría en un único punto azul en un mar de distritos republicanos que rodean el área de Orlando. El plan deja casi sin cambios el 7º Distrito en los suburbios del noreste de Orlando, ocupado por el atribulado representante republicano Cory Mills.

Mills, en su tercer mandato —un objetivo principal de campaña para los demócratas este año— está bajo investigación de la Comisión de Ética de la Cámara relacionada con acusaciones de conducta sexual inapropiada y violaciones a las normas de financiamiento de campañas. Él ha negado repetidamente las acusaciones en su contra. Mills recientemente atrajo a un retador en las primarias republicanas, el expresentador de noticias del área de Orlando, Ryan Elijah.

La división de un distrito en Tampa–St. Pete La representante Kathy Castor, titular en el cargo desde hace 10 mandatos, actualmente representa tanto a Tampa como a St. Petersburg, ciudades a ambos lados de la bahía de Tampa. El plan de DeSantis desmantela el 14º Distrito de Castor. Elimina St. Petersburg y traslada gran parte de la ciudad al 16º Distrito, actualmente ocupado por el representante republicano Vern Buchanan, quien se retirará del Congreso al final de este mandato.

Y divide Tampa en tres, enviando las partes del norte de la ciudad a dos distritos actualmente ocupados por titulares republicanos, las representantes Laurel Lee y Gus Bilirakis. Eso podría suponer cierto riesgo para esos legisladores republicanos, ya que incorporan más votantes demócratas en sus distritos remodelados. El 15º Distrito de Lee ya estaba entre los señalados por el proyecto “Districts in Play” de la Comisión de Campaña Demócrata para el Congreso.

Otra demócrata , la representante Anna Paulina Luna, vio que su 13º Distrito, que incluye Clearwater, se volviera ligeramente más republicano en el rediseño propuesto. Probablemente permanecería bajo control republicano si el mapa sobrevive a las impugnaciones legales previstas, según Sabato’s Crystal Ball, un boletín político producido por el Centro de Política de la Universidad de Virginia.

El mapa enfrenta a demócratas entre sí en el sur de Florida El mapa que estuvo vigente para la elección de 2024 da a los demócratas ventaja en cinco distritos del sureste de Florida; el nuevo mapa reduce ese número a tres. Bajo el nuevo mapa, dos demócratas del sur de Florida, los representantes Jared Moskowitz y Debbie Wasserman Schultz, quedarían sin distritos evidentes en los que postularse.

El 23º Distrito de Moskowitz sigue siendo demócrata, pero se desplaza más al norte, para abarcar gran parte del territorio que ahora representa la representante Lois Frankel. El distrito actual de Moskowitz dejaría de existir en su forma actual, lo que significa que probablemente tendrá que decidir entre desafiar a Frankel y postularse en uno de los nuevos distritos, más inclinados hacia los republicanos





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