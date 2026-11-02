Desalojos en residencias de Madrid: familias denuncian desahucios encubiertos

Familias denuncian desalojos en Casaverde Madrid por nuevo acuerdo marco 2026. Residentes con dependencia severa deben abandonar su hogar sin justificación legal.

En Madrid, varias familias de residentes en la residencia Casaverde han denunciado públicamente lo que califican como desalojos encubiertos. Esta situación surge tras la implementación del nuevo Acuerdo Marco 2026, que incorpora plazas concertadas para ocupar espacios donde viven personas mayores desde hace años. Los familiares argumentan que esta medida obliga a los residentes a abandonar sus hogares sin una causa legal válida, poniendo en grave riesgo la salud de personas con alta dependencia.

Contrato irregular y desalojo injustificado

El caso de Emilio, un hombre de noventa y siete años, ilustra la gravedad de la situación. Él padece un grado III de dependencia y un deterioro cognitivo severo. En 2021, fue atropellado por un autobús, lo que obligó a los médicos a amputarle una pierna. Debido a su estado, ingresó en el bloque II del centro de mayores, gestionado por la sociedad mercantil Hospitales y Centros Casaverde Madrid. La elección de este lugar no fue casual, ya que cuenta con una Unidad de Rehabilitación Neurológica y Física especializada en daño cerebral adquirido, ictus y demencias.

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Desde su llegada, Emilio ha establecido un círculo de amistades y se siente protegido. Sin embargo, la situación cambió drásticamente el 16 de octubre. Ese día, su hijo Pedro recibió una llamada de la dirección. La llamada comunicaba la necesidad de abandonar el centro para dejar espacio a nuevas plazas concertadas. No se ofreció ninguna explicación detallada sobre los motivos de esta decisión repentina.

Pedro recibió un documento firmado por la Dirección y el Departamento de Trabajo Social del centro. Este papel indicaba que debía vacar la plaza. La familia encontró que el contrato original no contemplaba la concertación de plazas como motivo de rescisión. Las únicas causas de salida previstas son problemas de convivencia o impagos. Por tanto, la familia considera esta acción como una expulsión injustificada y legalmente vacía.

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Conflictos económicos en el cuidado de mayores

Tras indagar en los detalles, Pedro descubrió una discrepancia financiera significativa. La comunidad paga más por la plaza de lo que él abonaba por su padre. Actualmente, la estancia de Emilio cuesta alrededor de una cifra considerable, que incluye complementos de otros servicios. De esa cantidad, setecientos cuarenta y siete euros se cubren mediante el cheque residencia. Sin embargo, los cálculos de Pedro muestran que el coste real para la administración supera ampliamente lo que paga la familia.

Ante lo que considera una expulsión injustificada, el 23 de octubre Pedro remitió un burofax a la dirección del centro. En el escrito, tacha la decisión de inhumana y ilegal. El centro recibió el burofax el 26 de octubre. Hasta la fecha, Pedro asegura que no ha obtenido respuesta alguna de la dirección. Esta falta de comunicación añade más angustia a una ya de por sí difícil situación familiar.

Consecuencias para la salud de los residentes

Pedro expresa su profunda preocupación por el bienestar de su padre. Sostiene que no puede llevarlo a otro centro. El traslado provocaría desorientación y pérdida de control en Emilio. Esto agravaría su deterioro cognitivo existente. Para él, el caso de su padre evidencia las consecuencias negativas de un modelo residencial donde los intereses económicos se imponen sobre las necesidades de las personas mayores.

El conflicto ha generado una fuerte movilización. Familiares de residentes, junto con integrantes de la plataforma Marea de Residencias, se manifestaron en Navalcarnero el 23 de octubre de 2026. La plataforma critica duramente la gestión del centro. Acusan a la dirección de intentar destruir lo público para convertirlo en un negocio lucrativo. Consideran que las nuevas normas buscan maximizar beneficios a costa de la dignidad de los ancianos.

Otros casos similares en el mismo centro

Pedro calcula que entre ocho y diez residentes más atraviesan una situación similar a la de su padre. Uno de ellos es un hombre de cincuenta y uno años. Él tiene un grado III de dependencia y una discapacidad reconocida del ochenta y un por ciento. En 2019 sufrió un accidente de tráfico. Desde hace seis años y siete meses, vive en esta residencia.

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Este residente también ha sido afectado por la concertación de plazas en el bloque II de Casaverde. Actualmente le quedan quince días para marcharse. Su familiar, Carlos, abona unos costes que incluyen complementos y sesiones de rehabilitación. De esa cantidad, trescientos trece euros se cubren mediante el cheque residencia. La incertidumbre sobre el futuro de estos residentes es total.

La posición de la administración pública

La Consejería de Políticas Sociales niega que haya desalojos forzosos. Asegura a los medios que las plazas públicas se adjudican a personas en lista de espera cuando quedan vacantes disponibles. Sin embargo, las familias perciben esto como una excusa para liberar espacios. La dificultad de encontrar una alternativa que se ajuste a las necesidades y capacidad económica de los mayores agrava el problema.

Otra familia afectada, la de Carlos, relata una experiencia similar. Recibió la noticia el 14 de octubre. Al principio, pensó que era una broma. La primera alternativa que les planteó la dirección fue trasladarse temporalmente a otro centro del grupo. Este otro centro está destinado a personas mayores. Según explica Silvia, familiar afectada, inicialmente les aseguraron que podrían mantener las mismas condiciones.

Silvia describe la situación como una expulso repentina. Afirma que esto les ha terminado de rematar. Las condiciones del traslado fueron cambiando con el tiempo. Finalmente, le dijeron que había habido una pequeña confusión. Le informaron que podían respetar el precio de Casaverde, pero solo durante seis meses. Este beneficio se aplicaría únicamente en la parte residencial. Después habría que renegociarlo. La opción final era pagar dos mil ochocientos euros o irse. Este ultimátum lleva al límite a cientos de mayores en residencias de Madrid.