Desalojo de la Acampada por la Vivienda en Plaza Cataluña de Barcelona

La Guardia Urbana y Mossos d'Esquadra desalojan la acampada en Plaza Cataluña. El Ayuntamiento justifica la medida por la recuperación del espacio público tras la disminución de las protestas.

Agentes de la Guardia Urbana de Barcelona, en colaboración con efectivos del Área de Brigada Móvil (BRIMO) de los Mossos d'Esquadra, han procedido a desalojar la acampada por la vivienda instalada en la plaza Cataluña de Barcelona. Esta operación tuvo lugar en las primeras horas de la madrugada del lunes, poniendo fin a la presencia de este campamento que se mantenía en dicha ubicación emblemática desde el pasado 29 de septiembre.

Despliegue policial y retirada del material

Varios furgones policiales rodearon la plaza pasada la medianoche, cortando todos los accesos al tráfico vehicular. Este movimiento estableció un perímetro de seguridad que aisló completamente la zona de la acampada. Una vez desplegado el dispositivo de seguridad, los agentes accedieron al interior del espacio ocupado para proceder a la retirada de los elementos presentes.

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La actuación policial se saldó sin que se hayan interpuesto denuncias por parte de los manifestantes. Posteriormente, operarios del servicio de limpieza municipal se encargaron de terminar de sacar el material restante y limpiar la zona. La intervención buscaba devolver el espacio a su uso ordinario tras la finalización de la protesta.

Posición del Ayuntamiento y justificación oficial

El ayuntamiento socialista de Barcelona ha defendido la actuación asegurando que ha garantizado en todo momento el derecho de protesta y manifestación. La administración pública destacó que permitió que la acampada se mantuviera activa desde el 29 de septiembre, cumpliendo con los plazos y requisitos establecidos. La portavoz Maricarmen Abascal ha sido una de las voces institucionales que han respaldado la decisión.

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La decisión de ponerle fin responde, según la nota del Ayuntamiento, a la necesidad de recuperar este espacio para el conjunto de la ciudadanía. Esta medida se justifica una vez celebradas las principales movilizaciones que motivaron su convocatoria. Asimismo, se ha constatado una disminución progresiva de la actividad vinculada a sus objetivos iniciales, lo que hizo innecesaria la ocupación prolongada.

Denuncias sobre ilegalidad y falta de mediación

Por su parte, la cuenta oficial de la Acampada Habitatge Catalunya ha denunciado que han sido desalojados de manera ilegal, sin previo aviso y sin mediación. Una portavoz del movimiento ha señalado que la Guardia Urbana ha actuado bajo la decisión de un regidor, no bajo la decisión directa del alcalde de la ciudad. Esta distinción jerárquica ha sido central en su reclamo.

Los manifestantes han reclamado la intervención de la figura de mediación para poder ser desalojados de forma ordenada y dialogada. En este sentido, la cuenta oficial de la acampada ha difundido un documento en el que se puede ver la orden de desalojo. Este documento está firmado por el regidor del distrito de L'Eixample, quien ordenó la retirada del campamento.

Consecuencias para el movimiento social

La retirada de la Plaza Cataluña representa un momento significativo en el movimiento por la vivienda en Barcelona. Aunque el espacio físico ha sido liberado, las tensiones entre la administración y los grupos sociales continúan. La falta de acuerdo sobre los procesos de mediación podría influir en futuras convocatorias.

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Impacto en el tráfico y la vida cotidiana

La intervención policial afectó temporalmente la circulación en uno de los puntos neurálgicos de la ciudad. Tras la limpieza por parte de los operarios municipales, las calles aledañas a la plaza han vuelto a su normalidad. Los peatones y conductores pueden transitar con total libertad por la zona, que había permanecido bloqueada durante varios días.