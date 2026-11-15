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Desalojo de Acampada Habitatge en Barcelona por orden municipal

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Desalojo de Acampada Habitatge en Barcelona por orden municipal
Acampada Habitatge Catalunya · Jordi Valls Riera · Guardia Urbana
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La acampada por la vivienda en la plaza de Cataluña de Barcelona fue desalojada por Guardia Urbana y Mossos. Identificaron a 80 personas sin denuncias bajo la orden de Jordi Valls Riera.

La acampada por la vivienda instalada en la plaza de Cataluña de Barcelona finalizó tras un operativo policial conjunto. La intervención de las fuerzas de seguridad culminó con la identificación de cerca de 80 personas. No se registraron denuncias durante la actuación. Los servicios de limpieza procedieron a acondicionar la zona inmediatamente después.

Orden de desalojo de Jordi Valls Riera

El desalojo se ejecutó bajo la decisión directa del regidor del distrito de L'Eixample, Jordi Valls Riera. La cuenta oficial de la organización Acampada Habitatge Catalunya difundió un documento que evidencia la orden de desalojo firmada por este regidor. La organización ha denunciado que la actuación fue realizada de manera ilegal y sin previo aviso. Además, reclaman que se careció de mediación durante el proceso de desalojo.

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Actuación conjunta de Guardia Urbana y Mossos

La operación fue llevada a cabo de forma simultánea por la Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra. Los agentes cortaron todos los accesos al tráfico en la zona. Establecieron un perímetro de seguridad que rodeó completamente la acampada. Una vez desplegado el dispositivo, los cuerpos policiales accedieron al interior del recinto para controlar la situación.

Procedimiento policial sin denuncias penales

Dentro del perímetro, los agentes solicitaron a los manifestantes que recogieran sus enseres personales. Se les indicó que se marcharan de las inmediaciones de la plaza. Las fuerzas de seguridad no formularon denuncias durante la salida. Tras la retirada de las personas, operarios del servicio de limpieza se encargaron de retirar el material restante. Limpiaron la zona para devolver la normalidad al espacio público.

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Reacciones de la organización Acampada Habitatge

La organización ha criticado que la decisión no provino de la figura del alcalde. Argumentan que la operación careció de la mediación necesaria para resolver el conflicto. La acampada había estado instalada en la plaza de Cataluña desde finales de septiembre. La salida de los manifestantes puso fin a esta protesta que llevaba meses activa en el centro de la ciudad.

Consecuencias inmediatas en la plaza de Cataluña

La intervención concluyó con la identificación de 80 personas y la limpieza total del lugar. No se produjeron detenciones ni cargos penales durante la jornada. El espacio volvió a estar disponible para el tránsito y el uso público. La organización mantiene su postura sobre la ilegalidad del procedimiento llevado a cabo.

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