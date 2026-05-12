Desallotjament de l'Àgora Juan Andrés Benítez al Raval de Barcelona ajornat

El desallotjament de l' Àgora Juan Andrés Benítez , al Raval de Barcelona , ha quedat ajornat, segons ha avançat El País. El desallotjament estava previst per aquest dijous, però la Sareb , propietària del solar, ha demanat als jutjats un ajornament a petició de l'Ajuntament de Barcelona .
Es va sol·licitar la suspensió el 6 de maig passat i ara cal buscar una alternativa amb el consistori. De moment, s'ha posposat per un període de 60 dies, però com que l'agost és inhàbil ja serà al setembre. Al seu torn, els veïns que autogestionen l'espai comunitari asseguren que aquest mateix dimarts han rebut la notificació de l'ajornament per part del consistori i intentaran personar-se en la causa judicial.
Els veïns del Raval que ocupen l'espai i l'utilitzen com a espai social han fet visible en els darrers dies la seva oposició al desmantellament de l'espai i, de fet, havien convocat una manifestació aquesta tarda que mantindran.
'L'Àgora Juan Andrés Benítez és un espai de referència al barri, un espai verd i punt de trobada per les veïnes i veïns d'un barri mancat d'espai', assenyalen els veïns. Es tracta d'un espai comunitari autogestionat, ocupat el 5 d'octubre del 2014 en memòria de Juan Andrés Benítez, quan feia un any que havia estat assassinat a mans de diversos agents dels Mossos d'Esquadra.
Entitats del barri gestionen des d'aleshores el solar, que se cedeix per fer assemblees, reunions o altres activitats. L'ajornament arriba després que el consistori demanés a la Sareb, també conegut com a banc dolent, que s'aturés el desallotjament de l'espai. A través d'un escrit formal, el Districte de Ciutat Vella havia demanat l'aturada del llançament i que obrir un diàleg per 'analitzar i estudiar la funció social' que pugui tenir el recinte.
A l'Audiència Pública del 30 d'abril, el regidor del districte, Albert Batlle, va recordar que la finca pertany a la Sareb i va subratllar que l'Ajuntament està interpel·lant el Govern de l'Estat perquè 'hi doni un ús social'. Així, ara s'obre un marge perquè es negociï el seu futur
Barcelona's Agora Juan Andres Benitez in Danger of DemolitionThe Agora Juan Andres Benitez, a community space in the heart of Barcelona's Raval district, is at risk of being demolished by the Sareb, a private entity with public funds. The space was occupied in 2014 as a memorial and protest against the murder of a local resident by police. The community has been fighting to prevent its demolition, citing the space's importance as a green space, a refuge from police violence, and a vital organizing hub for over 400 self-managed groups.
La Sareb amenaza con el desalojo del Àgora Juan Andrés Benítez, icono contra la impunidad policialEl solar del barrio del Raval de Barcelona tiene un papel simbólico muy importante en la lucha contra la impunidad policial en recuerdo del vecino muerto a manos de agentes de los Mossos.
