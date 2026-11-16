Desafío Progresista a Chuck Schumer y Hakeem Jeffries en el Partido Demócrata

Líderes demócratas enfrentan presión interna tras midterms. La ala progresista impulsa cambios ante apoyo al lobby AIPAC y posiciones moderadas en conflictos internacionales.

El liderazgo histórico de Chuck Schumer en el Senado y de Hakeem Jeffries en la Cámara de Representantes enfrenta su primera crisis significativa de legitimidad interna. Esta contestación nace tras los resultados de las elecciones intermedias y refleja una fractura creciente entre el establecimiento demócrata y su ala progresista. Los militantes buscan un cambio de rumbo inmediato ante lo que perciben como una complicidad institucional con políticas exteriores y económicas que no responden a sus bases.

Competencia en el Senado por Liderazgo Demócrata

El senador Chris Van Hollen de Maryland ha anunciado oficialmente su candidatura para desafiar a Chuck Schumer en las próximas primarias de liderazgo de su partido. Esta decisión ocurre a principios de diciembre y cuenta con el respaldo explícito de figuras clave de la izquierda, incluyendo a Bernie Sanders y al candidato Abdul El-Sayed. Van Hollen ha demostrado un compromiso público con la justicia internacional, viajando a El Salvador en abril de 2025 para exigir la liberación de Kilmar Abrego García.

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Schumer, líder demócrata en Nueva York, mantiene una posición de confianza pero enfrenta una realidad política desafiante. Su gestión financiera y sus alianzas con lobbies proisraelíes son puntos críticos de debate. El senador Jon Ossoff de Georgia, otro líder clave, ha recibido un millón de dólares de AIPAC de un total de 80 millones recaudados, según Track AIPAC. Esta dinámica sugiere que la pelea por el liderazgo está lejos de resolverse a favor del establishment tradicional.

Presión sobre Hakeem Jeffries en la Cámara

Aunque no hay un competidor formal que haya hecho campaña contra Hakeem Jeffries, la presión sobre su posición como próximo Speaker es intensa. Ningún otro candidato ha dado el paso formal para reemplazarlo, lo que le daría el estatus de primer presidente afroamericano del órgano legislativo. Sin embargo, la presencia de nuevos congresistas del Partido Socialista Democrático (DSA) eleva las exigencias de cambio estructural dentro de la bancada.

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El nombre de la congresista Ayanna Pressley de Massachusetts circula constantemente como una posible alternativa. Una iniciativa ciudadana ha reunido más de 90.000 firmas en pocos días para animarla a presentarse. Pressley ha criticado públicamente la estrategia de colaboración con republicanos, argumentando que moderar las aspiraciones cuesta vidas y medios de subsistencia. Señala que no se debe permitir que el dinero dicten la lucha política.

El Peso del Lobby AIPAC y la Estrategia Financiera

La influencia del lobby proisraelí AIPAC es un factor determinante en las decisiones políticas y financieras de los líderes demócratas. El establecimiento del partido comparte donantes y espacios con el sector republicano, priorizando relaciones privilegiadas con Israel. Esta postura se mantiene a pesar de las críticas por el conflicto en Gaza desde octubre de 2023. Los fondos recaudados por líderes como Schumer y Ossoff reflejan estas prioridades.

La gestión de recursos durante las midterms también ha generado controversia interna. Se gastaron 70 millones de dólares en la campaña de Haley Stevens en Míchigan, quien pidió votar por el republicano Mike Rogers. En contraste, la candidata demócrata Angie Nixon en Florida, del DSA, solo recibió 11 millones de dólares. Nixon quedó a solo 2,8 puntos de la republicana Ashley Moody, evidenciando una desigualdad en la inversión estratégica del partido.

Consecuencias Prácticas para los Congresistas Recientes

Los nuevos miembros del Congreso enfrentan dilemas claros sobre su postura de apoyo. Don Leonard, congresista por Ohio, explicó que mantenerse firme en sus ideales podría dificultar su trabajo legislativo. Busca una enmienda constitucional a Citizens United y un fin al apoyo a la guerra en Irán y al país Israel. Advierte que apoyar o no a Jeffries afectará su capacidad de representar a sus electores.

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La resistencia de los miembros veteranos sugiere que el cambio no será gratuito ni sencillo. La decisión de apoyar a Jeffries implica negociar intereses clave y posiblemente sacrificar proyectos legislativos importantes. Leonard advierte que desafiar el liderazgo actual podría convertir su estancia en Washington en un periodo de gran dificultad. Esta situación refleja la tensión entre la lealtad partidista y la representación directa de las bases progresistas.