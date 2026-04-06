Derrumbe en hotel de Benidorm: Siete heridos, incluyendo un menor

Un derrumbe parcial en el techo del comedor de un hotel en Benidorm causó heridas a siete personas, obligando al traslado de cinco a centros hospitalarios.

Siete personas resultaron heridas tras el derrumbe parcial del techo del comedor de un hotel en Benidorm este domingo, incluyendo a un menor. De los heridos, todos con contusiones, cinco requirieron traslado a centros hospitalarios locales, específicamente la Clínica de Benidorm y el Hospital Marina Baixa.

El incidente ocurrió durante el servicio de comidas, alrededor de las 14:20 horas, con aproximadamente 60 personas presentes en el comedor del hotel Poseidón Palace, según confirmó el diario 'Información'. De los siete afectados, dos fueron dados de alta en el lugar, un niño de ocho años y un hombre de 78. Los otros cinco heridos tienen edades entre 33 y 80 años, de acuerdo con información del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). Los servicios de emergencia respondieron al aviso el domingo de Resurrección, el penúltimo día de las vacaciones de Semana Santa en la Comunidad Valenciana —donde el lunes fue festivo—. Una ambulancia de transporte no asistido, una unidad de soporte vital básico, una unidad del SAMU y personal de Cruz Roja se movilizaron al lugar. Joan Devesa, director general de la cadena hotelera Poseidón, explicó al medio mencionado que los clientes se vieron sorprendidos por la caída del techo, que arrastró conductos de climatización y restos de escayola sobre las mesas, sillas y el suelo del comedor. Las causas del derrumbe aún se desconocen, pero un arquitecto municipal se desplazó al sitio para investigar las posibles razones del colapso del techo.\El despliegue de los servicios de emergencia fue rápido y coordinado, demostrando la eficacia de los protocolos establecidos para este tipo de situaciones. La rápida asistencia médica y el traslado de los heridos a los centros hospitalarios fueron cruciales para asegurar la atención inmediata y minimizar las consecuencias del accidente. La investigación posterior, encabezada por el arquitecto municipal, será fundamental para determinar las causas exactas del derrumbe y tomar las medidas necesarias para prevenir futuros incidentes similares. La seguridad de los huéspedes y del personal del hotel es una prioridad, y se espera que las autoridades competentes lleven a cabo una exhaustiva evaluación de las instalaciones y de los protocolos de seguridad.\El incidente ha generado preocupación en la comunidad local y entre los turistas que se encontraban en Benidorm disfrutando de las vacaciones de Semana Santa. Las autoridades han asegurado que se tomarán todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los hoteles y de los espacios públicos. La investigación del derrumbe también podría influir en la revisión de los permisos de construcción y en la implementación de normas más estrictas en cuanto al mantenimiento de las instalaciones hoteleras. La cadena hotelera Poseidón ha expresado su compromiso de colaborar plenamente con las autoridades en la investigación y de brindar toda la asistencia necesaria a los heridos y a sus familias. Este tipo de incidentes, aunque lamentables, ponen de manifiesto la importancia de la prevención y del cumplimiento riguroso de las normativas de seguridad en todos los sectores, especialmente en aquellos que involucran una gran afluencia de personas





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