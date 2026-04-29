Derrumbe de una carretera aísla a vecinos en Quiroga tras el paso de las borrascas

Un tramo de diez metros de una carretera municipal se derrumbó en Quiroga, Lugo, aislando a cuatro aldeas y dejando a sus veinte habitantes incomunicados. El incidente se atribuye al desgaste del terreno tras el incendio de Larouco y las fuertes lluvias.

Un tramo de aproximadamente diez metros de una carretera municipal en el municipio de Quiroga , provincia de Lugo , se derrumbó repentinamente este martes por la tarde, generando alarma entre los residentes locales.

Afortunadamente, el incidente ocurrió en un momento en que no circulaba ningún vehículo por la zona, evitando así lamentar heridos. Sin embargo, el colapso ha interrumpido significativamente la circulación en la región, obligando al ayuntamiento a cerrar cerca de diez kilómetros de la vía. Esta carretera representa la única conexión terrestre entre Paradaseca y otras cuatro aldeas, donde residen alrededor de veinte personas, lo que ha generado una situación de incomunicación para estos vecinos.

La carretera afectada se encuentra dentro de la zona devastada por el incendio de Larouco el pasado verano, el más extenso registrado en la historia de Galicia, con una superficie quemada de casi 32.000 hectáreas. Las autoridades locales sospechan que el derrumbe está directamente relacionado con el debilitamiento del terreno provocado por el paso del fuego, exacerbado por las intensas y sucesivas borrascas que azotaron la región en los meses posteriores, arrastrando toneladas de tierra superficial y comprometiendo la estabilidad del firme.

El alcalde de Quiroga, Jose Luis Rivera, explicó a Antena 3 Noticias que se ha implementado una solución provisional para permitir el paso de los vecinos: 'Hemos habilitado un camino alternativo adyacente al derrumbe, ya que no existen otras rutas de acceso desde Quiroga a estas aldeas. Hemos construido una pequeña carretera para que los residentes puedan transitar'.

No obstante, reconoció que el ayuntamiento carece de los recursos necesarios para llevar a cabo una reparación completa: 'Debemos buscar una solución conjunta. A través de la Xunta de Galicia y, si fuera necesario, del Ministerio competente. Todas las administraciones deben colaborar, ya que el ayuntamiento no dispone de fondos suficientes. Estamos ante daños considerables causados por los incendios del verano, las lluvias invernales y las tormentas que agravaron la situación'.

Luisa, vecina de Paradapiñol, una de las aldeas afectadas por el aislamiento, relató a nuestro equipo cómo el derrumbe la sorprendió mientras se encontraba en la casa rural donde trabaja, en un momento de fuertes precipitaciones: 'Llovía de manera torrencial, como si vinieran diez trenes, daba mucho miedo'. Luisa no se muestra sorprendida por lo ocurrido: 'Esta es una de las zonas que se quemó durante los incendios del verano.

Además, llovió abundantemente durante todo el invierno, provocando numerosos deslizamientos de tierra y el deterioro de la carretera. La situación es muy complicada. En los últimos días hemos tenido tormentas, y aquí las tormentas son bastante fuertes. Este fue el socavón más grande, pero existen otros seis más.

Estamos en una situación muy difícil. La palabra que define nuestra situación es 'fatal''. Expresó su preocupación por la seguridad de otros tramos de la carretera: 'Creo que este tramo ya no presenta un peligro inminente, pero otros sí podrían serlo'. La situación exige una respuesta coordinada entre las diferentes administraciones para garantizar la seguridad y la conectividad de los vecinos afectados.

La vulnerabilidad de la infraestructura, exacerbada por los efectos del cambio climático y la falta de recursos locales, pone de manifiesto la necesidad de invertir en la prevención de riesgos y la adaptación a las nuevas condiciones ambientales. El incidente sirve como un recordatorio de la importancia de la gestión forestal sostenible y la protección del territorio para evitar desastres similares en el futuro.

La comunidad local espera una solución rápida y efectiva para restablecer la normalidad y garantizar su acceso a los servicios básicos. La colaboración entre el ayuntamiento, la Xunta de Galicia y el gobierno central es fundamental para abordar este desafío y asegurar el bienestar de los residentes de Quiroga y sus aldeas.

La reconstrucción de la carretera no solo es esencial para restablecer la conectividad, sino también para impulsar la economía local y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona. La situación actual subraya la importancia de la planificación territorial y la inversión en infraestructuras resilientes al cambio climático. La prevención de incendios forestales y la gestión adecuada del agua son medidas clave para proteger el territorio y evitar futuros desastres.

La comunidad local se muestra unida y esperanzada en que las autoridades competentes tomarán las medidas necesarias para solucionar este problema y garantizar su seguridad y bienestar





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