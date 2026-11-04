Derrota republicana en medio de mandato por inflación y guerra

Los demócratas recuperan el Congreso estadounidense tras una aplastante derrota republicana causada por la inflación del 3,7% y la impopularidad de Trump.

Los demócratas obtuvieron un triunfo histórico en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, asegurando el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado. Esta victoria masiva representa un rechazo directo a los primeros dos años de administración de Donald Trump en la Casa Blanca. La magnitud de la pérdida republicana se interpreta como una señal clara de descontento popular frente a la gestión actual.

Inflación y precios afectan el voto

El malestar económico fue un factor determinante para los electores que acudieron a las urnas. Los precios de los productos básicos aumentaron un 3,7% en el año hasta septiembre, impulsados principalmente por el encarecimiento del combustible y la energía. El precio promedio del diésel al por menor en Estados Unidos a principios de octubre alcanzó niveles cercanos al récord de US$6,52 por galón registrado en septiembre. Casi ocho de cada diez votantes, es decir el 79%, afirmaron que la inflación les había causado dificultades graves o moderadas a sus familias durante el último año.

Also read Trump y el Partido Republicano sufren derrota histórica en elecciones de medio término

Impopularidad de Trump pesa en resultados

Más del 60% de los encuestados atribuyeron la culpa del aumento de precios directamente a las políticas del presidente Donald Trump. Este sentimiento se vio exacerbado por la guerra contra Irán iniciada en febrero por Estados Unidos e Israel. El cierre del estrecho de Ormuz por Teherán estranguló el suministro global de petróleo y gas natural licuado, lo que se reflejó inmediatamente en las estaciones de gasolina estadounidenses. Para los partidarios del movimiento MAGA, esta situación representó una promesa incumplida de la agenda "Estados Unidos Primero", donde Trump había garantizado que no habría más guerras.

Advertisement

Estrategia disciplinada de candidatos demócratas

La ola demócrata fue posible gracias a candidatos sólidos que lograron conectar con votantes en bastiones tradicionalmente republicanos. Figuras como el exprofesor James Talarico y el pastor Adam Hamilton destacaron por su autenticidad en Texas y Kansas respectivamente. En Carolina del Sur, la pediatra Annie Andrews logró una sorpresa electoral centrando su campaña en la asequibilidad de la atención médica. El lema "sacar el dinero de la política y llevarlo a tu bolsillo" permitió triunfos clave como el de Abdul El-Sayed en Michigan y la reelección de Jon Ossoff en Georgia, quien centró su discurso en el costo de vida y la corrupción.

Reacciones y consecuencias políticas futuras

Trump reconoció que la guerra influyó en la derrota republicana, aunque insistió en una entrevista con Fox News que intervino para impedir que Irán obtuviera un arma nuclear. Mientras tanto, el propio mandatario elogió a los demócratas, declarando que "hicieron un buen trabajo". Por el lado opuesto, algunos candidatos republicanos como Ken Paxton en Texas fueron criticados por campañas deficientes que no abordaron las preocupaciones centrales de los electores. La contundente victoria de Jon Ossoff en un estado ganado dos veces por Trump aviva rumores sobre una posible candidatura presidencial en 2028.