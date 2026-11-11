Dereck Rivera-Deleon arrestado en Florida tras red de violaciones en Central Park

El ex Burger King de Miami, 30 años, ha sido detenido en Miami-Dade tras pruebas de ADN que lo vinculan a tres violaciones en Central Park entre 2021 y 2026, con una audiencia de extradición programada para el jueves.

El ex trabajador de Burger King en Miami, Dereck Rivera‑Deleon, de 30 años, fue arrestado por la policía del condado de Miami‑Dade el lunes, tras la identificación de su ADN en tres violaciones en Central Park, que se registraron en 2021, 2023 y 24 de octubre de 2026. El Departamento de Policía de Nueva York ( NYPD) dio a conocer el arresto a través de una publicación en X el martes las 16:00 local.

Acusaciones y pruebas de ADN

Rivera‑Deleon se encuentra acusado de violar a una mujer en Central Park el 24 de octubre de 2026, y de dos agresiones anteriores, ocurridas el 2023 y el 2021. En el episodio de 2021 se recuperó ADN, pero al momento no coincidió con ninguna persona registrada en el sistema de la policía de Nueva York, por lo que la víctima mantuvo desconocido al agresor. El caso de 2023 no produjo material genético, pero la víctima reconoció a Rivera‑Deleon por nombre parcial.

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El ADN extraído en el ataque de octubre coincide con la muestra del caso 2021, lo que impulsó a la policía a reexaminar el resto de las agresiones. La víctima de 2023 confirmó que Rivera‑Deleon fue el atacante, y la identificación generó la solicitud del Departamento de Policía de Nueva York al Grupo de Trabajo Regional sobre Fugitivos para ubicar al sospechoso, quien había estado moviéndose de un lugar a otro en el sur de Florida.

Ruta del arresto y colaboración internacional

Los detectives localizaron a Rivera‑Deleon en el barrio de Miami Beach, donde trabajaba en un Burger King, y lo detuvieron con la ayuda del Servicio de Alguaciles de EE. UU. Los oficiales de la policía de Miami Beach confirmaron la detención en un comunicado de prensa obtenido por WPLG, afiliada de CNN.

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Actualmente se mantiene en custodia en el condado de Miami‑Dade y tiene prevista una audiencia de extradición el jueves. La policía de Nueva York solicitó asistencia de la población para identificar al agresor tras el ataque de octubre y pidió que se informara sobre cualquier pista que ayude a las autoridades.

Impacto en la seguridad del parque y próximos pasos

La violación de octubre representó la quinta denuncia de esa categoría en Central Park en el 2026; a pesar de una caída general en la delincuencia de Nueva York, las violaciones denunciadas aumentaron un 3,7 % en lo que va del año, según los datos del NYPD.

El parque, considerado un lugar seguro y popular para neoyorquinos y turistas, también fue escenario de un homicidio a principios de este año, cuando una mujer de 63 años fue encontrada muerta el 27 de septiembre con traumatismos en la cabeza. Al día siguiente, un hombre de 36 años fue arrestado y acusado de asesinato.

El caso de Rivera‑Deleon será interrogado en un tribunal del condado de Miami‑Dade y, si es extraditado, seguirá el proceso legal en Nueva York, donde la policía sigue buscando nuevas pruebas y declaraciones de testigos para reforzar la imputación.