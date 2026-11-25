La Ley de Propiedad Horizontal garantiza a los vecinos el acceso a las facturas y cuentas. El administrador debe custodiar la documentación y la junta aprueba el presupuesto anual.

El texto consolidado de la Ley de Propiedad Horizontal establece una obligación clara para los administradores de fincas: deben permitir a cualquier propietario revisar las facturas y las cuentas de la comunidad. La normativa prohíbe explícitamente que el administrador niegue el acceso a esta documentación financiera a los titulares de las propiedades.

Obligación Legal de Custodiar Documentos Financieros

El artículo 20.1.e) de la legislación establece que corresponde al administrador actuar, en su caso, como secretario de la junta y custodiar a disposición de los titulares la documentación de la comunidad. Esta disposición jurídica obliga al profesional a mantener toda la información financiera accesible para los vecinos que lo soliciten.

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El texto legal no especifica el procedimiento exacto para solicitar dicha documentación ni regula si se puede pedir una copia física o digital. Tampoco menciona un plazo máximo de tiempo en el que deba facilitarse la información. Sin embargo, la obligación de disponibilidad es innegable para el titular del cargo.

El mismo artículo encarga al administrador preparar y someter a la Junta el plan de gastos previsibles, según lo dicta el apartado 20.1.b. Además, tiene la responsabilidad de efectuar los pagos y realizar los cobros que procedan, conforme al apartado 20.1.d. Estas funciones son centrales para la transparencia financiera.

Funciones de la Junta y Control de Gastos

Corresponde a la junta aprobar el plan de gastos e ingresos previsibles y las cuentas correspondientes, tal y como dicta el artículo 14.b. Esta aprobación debe realizarse durante las reuniones establecidas por la normativa para garantizar la rendición de cuentas ante los propietarios.

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La comunidad debe reunirse por lo menos una vez al año para aprobar presupuestos y cuentas, tal y como manda el artículo 16.1. Esta convocatoria ordinaria anual es fundamental para que los vecinos puedan revisar el destino del dinero comunitario y expresar su opinión sobre los gastos realizados.

La citación para esta reunión anual se hace con al menos seis días de antelación, como lo establece el artículo 16.3. Este margen de tiempo permite a los propietarios preparar sus preguntas y revisar la documentación preliminar antes de la toma de decisiones collective.

Además, cualquier propietario puede pedir que la Junta estudie y se pronuncie sobre cualquier tema de interés para la comunidad. Para ello, debe dirigir un escrito al presidente, en el que especifique claramente los asuntos a tratar. El presidente está obligado a incluir estos temas en el orden del día de la siguiente Junta, en cumplimiento del artículo 16.2.

Resolución Judicial en Vigo sobre Transparencia

El Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Vigo, en su sentencia 180/2024 del 14 de mayo, resolvió una demanda clave sobre estos temas. El propietario demandante impugnaba la aprobación de las cuentas anuales y la no inclusión en el orden del día de puntos que había solicitado previamente.

El juzgado desestimó la demanda y dio por probado que se le había ido facilitando la información y concertando citas con el administrador. Esta decisión judicial confirma que el acceso a la información no requiere necesariamente una solicitud formal compleja si ya se ha proporcionado.

El tribunal añadió que las cuentas se aprobaron con la mayoría legal, contando con el voto del demandante como único en contra. Esta situación ocurrió en una comunidad de casi quinientos propietarios, donde no concurría ningún supuesto del artículo 18.1 que justificara la anulación del acuerdo.

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El artículo 18.1 establece que los acuerdos de la junta pueden impugnarse si son contrarios a la ley o a los estatutos. También si resultan gravemente lesivos para los intereses de la comunidad en beneficio de uno o varios propietarios, o si suponen un grave perjuicio para un propietario que no tenga obligación jurídica de soportarlo.

Plazos de Impugnación y Derechos de los Vecinos

Pueden impugnar los acuerdos quienes salvaron su voto, los ausentes y los privados indebidamente del voto. Estos vecinos deben estar al corriente de las deudas vencidas o consignarlas judicialmente, como dice el artículo 18.2. Este requisito es esencial para tener legitimación activa en una posible acción legal.

La acción para impugnar acuerdos caduca a los tres meses desde la adopción del mismo. Sin embargo, el plazo se amplía a un año si el acuerdo es contrario a la ley o a los estatutos, según lo establecido en el artículo 18.3. Esta diferencia temporal es crucial para la protección de los derechos de los propietarios.

La junta resuelve las reclamaciones contra la actuación del administrador en el apartado 14.a. Además, puede remover al administrador antes de que acabe su mandato en sesión extraordinaria, como dice el artículo 13.7. Este mecanismo permite corregir posibles negligencias en la gestión de la comunidad.

Si la comunidad no tiene administrador, sus funciones las ejerce el presidente, salvo que los estatutos o la junta, por acuerdo mayoritario, dispongan otra cosa, como dice el artículo 13.5. El cargo puede ejercerlo cualquier propietario o una persona con cualificación profesional suficiente y legalmente reconocida, como reconoce el 13.6.

El secretario debe custodiar los libros de actas y conservar durante cinco años las convocatorias, comunicaciones, apoderamientos y demás documentos relevantes de las reuniones. Esta obligación se cumple con el artículo 19.4 y garantiza la trazabilidad de las decisiones tomadas a lo largo del tiempo.