Derecha judicial arrasa en renovación parcial de la Comisión de Ética Judicial

La derecha judicial ha llevado a cabo la renovación parcial de la Comisión de Ética Judicial, organismo al que pueden dirigirse los jueces cuando tienen dudas sobre si un determinado comportamiento puede comprometer su ética profesional. La renovación ha sido llevada a cabo por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tras elecciones en las que han participado 2.089 jueces y magistrados. Los elegidos para ocupar los tres puestos vacantes son el magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo Manuel Almenar, la magistrada de la Audiencia Provincial de Málaga María Teresa Sáez Martínez y el magistrado de la Audiencia Provincial de Sevilla Juan Jesús García Vélez.

La derecha judicial arrasa en la renovación parcial de la comisión que orienta a los jueces sobre principios éticos. Los jueces escogen a tres miembros vinculados a la asociación conservadora para formar parte de la Comisión de Ética Judicial, el único organismo elegido al 100% entre los integrantes de la carrera.

La renovación parcial ha sido llevada a cabo por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones de Junta Electoral, tras elecciones en las que han participado 2.089 jueces y magistrados. Los elegidos para ocupar los tres puestos vacantes son el magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo Manuel Almenar, la magistrada de la Audiencia Provincial de Málaga María Teresa Sáez Martínez y el magistrado de la Audiencia Provincial de Sevilla Juan Jesús García Vélez.

La Comisión de Ética Judicial es un organismo asesor en materia de comportamiento ético que es independiente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y está compuesta por seis jueces elegidos de forma directa por sus compañeros. Estos seis jueces eligen, a su vez, a un académico experto en ética o filosofía del derecho.

El proyecto con el que el Gobierno pretende modificar el acceso a la carrera amplía la composición de este órgano con un total de cuatro catedráticos de Ética, Filosofía del Derecho o Filosofía Moral que serán designados por el Congreso y el Senado. Para lograr una mayor representación de los diversos grupos parlamentarios, cada diputado o senador votará a un solo candidato y resultarán elegidos los dos que obtengan el mayor número de votos.

Los jueces, que seguirán siendo elegidos por sus compañeros, seguirán siendo mayoría con un total de cinco representantes. En algunos de sus dictámenes, la Comisión de Ética Judicial ha desaconsejado a los jueces acudir a manifestaciones y mítines políticos para ‘evitar toda actuación que pueda cuestionar la independencia o la confianza de la sociedad en el Poder Judicial’.

No obstante, este organismo avaló las concentraciones de jueces vestidos con togas contra la amnistía. Sus miembros consideraron que si el juez que se manifiesta tiene ‘un honesto, meditado y sincero convencimiento’ de que la ley de amnistía ‘pueda afectar al Estado de Derecho’, su actuación no merece una sanción disciplinaria





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