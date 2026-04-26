Derbi Aragonés Marcado por la Violencia: Puñetazo de Andrada a Pulido y Tres Expulsiones

El derbi entre Huesca y Real Zaragoza se vio empañado por una fuerte escalada de tensión que culminó con un puñetazo de Andrada a Pulido y tres expulsiones. El Huesca ganó 1-0, pero ambos equipos siguen en una situación complicada en la clasificación.

El apasionado derbi aragonés que enfrentó al Huesca y al Real Zaragoza en el estadio El Alcoraz se convirtió en un auténtico campo de batalla, superando con creces la intensidad habitual de estos encuentros.

El partido, correspondiente a la jornada liguera, no solo estuvo marcado por la lucha por los tres puntos, sino también por una escalada de tensión que culminó en tres expulsiones y una agresión física que ha conmocionado al fútbol español. La imagen más impactante del encuentro, y sin duda la que acaparará los titulares en los próximos días, fue el puñetazo propinado por el portero del Real Zaragoza, Esteban Andrada, al defensa del Huesca, Pulido, inmediatamente después de que el guardameta fuera expulsado por doble acumulación de tarjetas amarillas.

La chispa que encendió el conflicto se produjo durante una revisión del árbitro al VAR para determinar si debía mostrar una tarjeta roja al jugador del Zaragoza, Tasende, por una entrada considerada dura sobre Luna. En ese momento, Andrada, visiblemente enfadado por la posible decisión arbitral, se dirigió a protestar al colegiado, Arcediano Monescillo, y en el fragor de la discusión, empujó a Pulido. Esta acción le valió una segunda tarjeta amarilla y, consecuentemente, la expulsión del encuentro.

La reacción de Andrada no se detuvo ahí. En lugar de abandonar el terreno de juego, corrió hacia Pulido, quien parecía estar involucrado en un altercado con otros jugadores del Zaragoza, y le asestó un fuerte puñetazo en el rostro. Este acto violento desató el caos en el Alcoraz, provocando una tangana masiva que involucró a jugadores de ambos equipos, así como a miembros de los cuerpos técnicos.

La situación se tornó tan tensa que amenazó con escalar a un enfrentamiento aún más grave, pero finalmente fue controlada por el árbitro y sus asistentes, con la ayuda de las fuerzas de seguridad. Además de las expulsiones de Andrada y Tasende, el portero del Huesca, Dani Jiménez, también fue expulsado por su participación en la tangana. Las consecuencias disciplinarias para Esteban Andrada podrían ser severas.

Según el reglamento, una agresión sin causar lesión se sanciona con una suspensión de entre 4 y 12 partidos, mientras que si la agresión resulta en una lesión que impida al jugador afectado continuar en el partido, la sanción podría aumentar a una suspensión de entre 6 y 15 partidos. La gravedad de la agresión y la intención demostrada por Andrada serán factores clave a la hora de determinar la duración final de la sanción.

El Huesca se alzó con la victoria en el derbi aragonés gracias a un gol de penalti transformado por Sielva en el minuto 65. Sin embargo, este resultado no es suficiente para sacar al equipo de la zona de descenso, ya que se encuentra a un punto de la salvación. Por su parte, el Real Zaragoza, con 35 puntos, se mantiene uno por debajo del Huesca en la clasificación.

El partido ha dejado una profunda huella en el fútbol aragonés y ha generado un debate sobre la necesidad de tomar medidas más contundentes para prevenir la violencia en los estadios y en el terreno de juego. La Liga y los clubes involucrados deberán analizar lo sucedido y adoptar medidas para evitar que incidentes similares se repitan en el futuro.

La imagen del puñetazo de Andrada a Pulido quedará grabada en la memoria de los aficionados y servirá como un recordatorio de la importancia de mantener el respeto y la deportividad en el fútbol





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