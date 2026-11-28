El Deportivo Alavés logra una histórica victoria en el Bernabéu. El Real Madrid pierde su racha ganadora y cede la segunda posición en la tabla de posiciones.

El Deportivo Alavés ha escrito una de las páginas más memorables de su historia reciente al imponerse por 2-1 al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. Esta derrota representa un punto de inflexión notable para el equipo blanco, quien había llegado al encuentro en una racha de diez partidos consecutivos ganando, una secuencia de buen juego que se ha visto bruscamente interrumpida por la actuación visitante.

Inicio defensivo y primer gol del Alavés

La gestión táctica de Jorge Mourinho frente a este desafío no arrojó los resultados esperados, dado que el Real Madrid volvió a comenzar el encuentro sin alcanzar el nivel de intensidad defensiva necesario, similar a lo observado previamente en los enfrentamientos contra el PSV y el Celta. Esta falta de concentración inicial permitió que los jugadores visitantes tomaran la iniciativa temprana en el terreno de juego. El momento crítico llegó cuando el defensa Huijsin cometió un error al intentar ceder el balón a Antonio Courtois, un fallo que Toni Martínez supo aprovechar con precisión para anotar el primer tanto, poniendo el marcador en 0-1 a favor del Deportivo Alavés.

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Resistencia alavés y anulación de gol merengue

A pesar del gol inicial en contra, el Deportivo Alavés demostró una solidez defensiva extraordinaria durante la segunda parte del partido. Los visitantes lograron contener los avances ofensivos del Real Madrid, protegiendo su portería ante múltiples intentos de acercamiento. Un momento de alta tensión se produjo apenas cinco minutos después del descanso, cuando el jugador Rebbach ejecutó un potente remate que parecía destinato a empatar el encuentro. Sin embargo, el árbitro decidió anular la anotación tras verificar un fuera de juego milimétrico, manteniendo así la ventaja visitante que resultó fundamental para el desenlace final.

Segunda anotación y reacción tardía del Madrid

La fragilidad defensiva del Real Madrid se hizo evidente una vez más en el minuto 61 del encuentro. En esa jugada, Ángel Pérez realizó una internada espectacular dentro del área rival y logró superar a la zaga blanca para marcar el segundo gol del Deportivo Alavés, confirmando el 0-2 en el marcador. Esta situación provocó que el Real Madrid intensificara su presión ofensiva. Diechocho minutos más tarde, Kylian Mbappé marcó el tanto de la reducción, situando el resultado en 1-2 y reactivando las expectativas de la afición local que comenzó a pedir una reacción inmediata del equipo.

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Evaluación de la jugada polémica yVAR

El ambiente en el estadio alcanzó su punto de máxima tensión cuando el colegiado Soto Grado señaló una penalti a favor del Real Madrid tras detectar una falta sobre Jude Bellingham en el área. No obstante, la tecnología VAR intervino para revisar la jugada y anuló la pena máxima. La revisión demostró que no hubo contacto suficiente para sancionar el penal. Como consecuencia directa de esta decisión, el jugador inglés Jude Bellingham recibió su segunda tarjeta amarilla del partido; la primera había sido por protestar ante las decisiones arbitrales y la segunda por la simulación en la jugada anterior.

Consecuencias en la liga y próximos compromisos

Este resultado tiene implicaciones significativas en la clasificación de la liga. La victoria del Deportivo Alavés rompe una racha positiva de diez victorias consecutivas del Real Madrid, lo que obliga al equipo blanco a ceder la segunda posición de la tabla de posiciones al Atlético de Madrid. Además, esta derrota otorga una oportunidad crítica al FC Barcelona, quien puede ampliar su ventaja a seis puntos si logra vencer al Deportivo Alavés en el partido programado para este domingo. El Real Madrid deberá recuperar la moral de cara a su próximo compromiso, un partido de visita contra la Real Sociedad en San Sebastián, el próximo miércoles.