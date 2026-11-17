Alberto Tomé destaca que el deporte genera 8.000 millones de euros en la Comunidad de Madrid. Eventos como la Fórmula 1 aportan ingresos fiscales significativos.

El Director General de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto Tomé, ha subrayado el impacto económico y social de los grandes eventos deportivos durante su intervención en la cuarta edición del EXPANSIÓN Y MARCA Business Sport Forum. Tomé ha defendido que estas competiciones no solo generan retorno financiero, sino que también transforman hábitos y mejoran la calidad de vida de los ciudadanos.

Las cifras presentadas por el responsable autonómico superan con creces la media nacional. Según los datos publicados, la actividad deportiva mueve más del 3% del PIB regional, lo que equivale a un volumen de 8.000 millones de euros para la economía de Madrid. Esta participación es notablemente superior al porcentaje que el sector representa en el conjunto del territorio español.

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Datos económicos y creación de empleo en Madrid

El empleo generado por la industria deportiva consolida a la Comunidad de Madrid como un motor económico clave. De los 400.000 puestos de trabajo creados en toda España gracias al sector, 122.000 se localizan exclusivamente en la región. Este dato significa que más del 30% del empleo deportivo nacional tiene su origen en la capital.

Estas estadísticas se enmarcan dentro de un ecosistema que combina infraestructura deportiva de primer nivel con una oferta turística y comercial robusta. La región ofrece pabellones modernos, un estadio de fútbol de talla mundial, un circuito de Fórmula 1 y conexiones internacionales que atraen inversión y talento profesional especializado.

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Impacto fiscal de grandes competiciones internacionales

Los grandes eventos actúan como catalizadores inmediatos para la economía local y las arcas públicas. El Gran Premio de Fórmula 1 reunió a más de 350.000 asistentes, generando 544 millones de euros de impacto económico. Destaca que el 35% de los visitantes procedieron del extranjero y el 20% de otras comunidades autónomas.

La contribución fiscal directa de la Fórmula 1 a la Comunidad de Madrid alcanzó los 91 millones de euros. Además, la creación de más de 10.500 empleos puso de manifiesto la capacidad de estos eventos para activar el mercado laboral de forma masiva en periodos cortos de tiempo.

Ingresos de otros eventos deportivos destacados

Otras competiciones también dejaron una huella económica significativa en la región. El partido de la National Football League (NFL) disputado en el Santiago Bernabéu permitió ingresar alrededor de 70 millones de euros. Por su parte, la Maratón de Madrid sumó 72 millones de euros, y el Premier Pádel aportó 25 millones.

Estos ingresos no son aislados, sino que activan todo un tejido empresarial que incluye hoteles, restaurantes, transporte, comercio minorista y medios de comunicación. La colaboración entre administraciones, empresas y federaciones es fundamental para maximizar estos beneficios en cada competición celebrada.

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Legado deportivo y futuro con inteligencia artificial

Alberto Tomé ha insistido en que el retorno económico no es suficiente por sí mismo. El verdadero valor de un evento reside en su legado a largo plazo: la creación de nuevos aficionados, el fortalecimiento de clubes y la formación de técnicos y voluntarios. La piscina construida para el Mundial de Fútbol de 1986 es un ejemplo histórico de infraestructura que sigue sirviendo a federaciones y ciudadanos.

El futuro de la gestión deportiva passará por el uso de la inteligencia artificial y el análisis de datos para medir este legado. Tomé propone preguntarse cuántas personas iniciaron la práctica deportiva tras asistir a un evento. La meta es que la innovación, la inversión y la rentabilidad avancen hacia la sostenibilidad y el bienestar social.