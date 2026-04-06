Deportación de un veterano: La lucha de Godfrey Wade por regresar a EE.UU.

Un veterano del Ejército de EE.UU., deportado a Jamaica después de décadas de vida en Estados Unidos, lucha por regresar a su hogar y reunirse con su familia, lo que resalta las complejidades del sistema de inmigración y las consecuencias de las condenas por delitos menores.

Cuando April Watkins ve una llamada entrante de su prometido, siempre responde al primer timbrazo. ¡Hola, preciosa! ¿Cómo estás?, le dice Godfrey Wade a Watkins, quien responde con una risa ligeramente avergonzada, en una llamada reciente. Gracias por mantener el hogar unido, añade Wade. Eso es una bendición. No intentes ponerme sentimental, dice Watkins, sonrojándose. Wade sonríe ampliamente durante la videollamada por WhatsApp, con el paisaje de Jamaica extendiéndose detrás de él.

Estas llamadas son lo más cerca que ha estado de su casa en Georgia en más de seis meses. Extraño EE.UU., le dice Wade a CNN. Ese ha sido mi hogar durante 52 años. El 13 de septiembre, Wade fue detenido bajo sospecha de no usar la luz direccional en la ciudad de Conyers, en el norte de Georgia, y posteriormente fue arrestado cuando un agente vio que no tenía licencia de conducir, según un informe policial. Eso desencadenó una investigación de control inmigratorio que rápidamente se convirtió en una espiral descendente: detención, depresión y, finalmente, deportación -el 5 de febrero- a su país natal, que había dejado junto con su madre cuando era adolescente. Wade, quien vivió durante décadas en EE.UU. como residente permanente legal y sirvió en el Ejército de EE.UU., es una de las más de 600.000 personas que la Casa Blanca dice que han sido deportadas durante el segundo mandato del presidente Donald Trump. Aunque el Gobierno ha prometido reiteradamente centrarse en la expulsión de los peores de los peores, la familia de Wade está apelando su deportación y afirma que el veterano militar, de 65 años, no merece ser obligado a dejar la vida que construyó, lo que también ha alterado la de su familia. Sabes, los errores del pasado no siempre tienen que convertirse en el presente, dice Watkins en su casa en Georgia, donde tres de los hijos adultos de Wade y dos nietos —que viven cerca— se reúnen con frecuencia para comer. Él no es uno de esos criminales violentos ni nada por el estilo. El abogado de Wade dice que lo único que buscan ahora es lo que él no tuvo durante la saga de dos décadas que condujo a su deportación: una audiencia. No estamos pidiendo que le devuelvan la residencia permanente y lo dejen seguir su camino, dijo su abogado de inmigración, Tony Kozycki, en una entrevista. Solo estamos pidiendo su día ante el tribunal. Wade prestó servicio en el extranjero en el Ejército Wade dice que llegó por primera vez a EE.UU. desde Jamaica con su familia como inmigrante legal con estatus de residente permanente, en 1975. Se alistó en el Ejército a los 22 años y, en menos de un año, sirvió como especialista en suministros de una unidad en Alemania. Wade recibió una Medalla por Buena Conducta, que el Ejército otorga en parte por comportamiento ejemplar. Tras casi cuatro años de servicio, Wade recibió una baja honorable, en 1987, en el marco de un programa de transferencia anticipada que formaba parte de una reducción de personal militar aplicada ese año. El Gobierno de Joe Biden emitió una orden en 2022 en la que señalaba que el servicio militar de una persona no ciudadana en EE.UU. … es un factor atenuante significativo que debe considerarse al evaluar la posible expulsión de un veterano del país. Esa política fue revocada el año pasado por el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Todd Lyons, aunque la agencia aún permite que su personal tenga en cuenta el servicio militar. Estoy pidiendo que se tenga en cuenta mi servicio, dijo Wade a WXIA, afiliada de CNN. La deportación se basó en dos condenas por delitos menores. Los hechos que finalmente llevaron a la deportación de Wade comenzaron en 2006, cuando fue acusado de delitos menores —agresión simple, allanamiento y varios cargos por conducta imprudente— derivados de lo que Wade describe como una discusión con su exesposa mientras atravesaban un divorcio. Documentos judiciales señalan que Wade fue acusado por arrojar platos, ollas y sartenes al suelo y tirar la leche de la mesa de un manotazo. Ella Wade, quien tenía 8 años en ese momento y figura como una de las víctimas en los cargos por conducta imprudente, dice que las acciones de su padre fueron un error, pero no representan al hombre que conoce ahora. Es un hombre de fe que puede asumir todo lo que ha hecho, afirma. El abogado de Wade dice que Wade no puso las manos sobre nadie y considera que la situación se salió de control. Realmente lo acusaron en exceso en este incidente, argumentó Kozycki. Están tratando de que aceptes un acuerdo. Wade sí negoció un acuerdo: se declaró culpable de un cargo de agresión simple y otro de conducta imprudente, según documentos judiciales. Eso resultó en 12 meses de libertad condicional y en la obligación de asistir a una clase sobre violencia, de acuerdo con Kozycki. La historia de Godfrey Wade es un ejemplo de las complejidades del sistema de inmigración estadounidense y las consecuencias duraderas que pueden tener incluso los errores del pasado. Deportado a Jamaica después de décadas de vida en Estados Unidos, incluyendo servicio militar, Wade enfrenta ahora la separación de su prometida y familia, quienes luchan por revertir su deportación. Su caso resalta la disparidad entre la promesa de un enfoque en la deportación de criminales peligrosos y la realidad de la aplicación de las leyes de inmigración, que a menudo separa a familias y afecta a individuos que han contribuido a la sociedad estadounidense. El camino hacia la deportación de Wade comenzó con un incidente aparentemente menor: una parada de tráfico por una luz direccional. Esto condujo a su arresto por no tener licencia de conducir y, posteriormente, a una investigación de inmigración. Esta investigación, junto con condenas previas por delitos menores, resultó en su deportación. A pesar de haber servido en el Ejército de los Estados Unidos y haber vivido legalmente en el país durante décadas, Wade se vio forzado a regresar a Jamaica, dejando atrás su vida y a sus seres queridos. La lucha de Wade por regresar a Estados Unidos refleja las fallas del sistema y la necesidad de una reforma de la inmigración. Su caso demuestra cómo la burocracia puede tener un impacto devastador en la vida de personas que han vivido y contribuido a la sociedad estadounidense durante años. La familia de Wade está pidiendo que se considere su servicio militar y que se le dé la oportunidad de tener una audiencia judicial. Buscan una oportunidad para que Wade pueda regresar a su hogar y reunirse con su familia y prometida. La historia de Wade sirve como un recordatorio de las complejidades del sistema de inmigración estadounidense, el impacto del servicio militar, y las consecuencias de las condenas por delitos menores en el contexto de la deportación





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