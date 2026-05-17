El informe de la ACER muestra que la UE depende al 58% del suministro de GNL estadounidense y ha alcanzado una dependencia similar a su suministro total de compras de gas (incluyendo el suministro por gasoducto). Viene a advertir que esta dependencia puede plantear interrogantes sobre la dependencia de un solo país proveedor debido a la guerra con Irán y a que el suministro de GNL puede verse perturbado por cualquier parte de su red de suministro o conflicto. El informe realizado por la ACER subraya la importancia del GNL en el sistema gasístico europeo de después del Gás ruso, pero aconseja un enfoque a largo plazo y a nivel global en la seguridad y disponibilidad de los suministros de gas naturaleza.

UE obtuvo el 58% de su GNL de Estados Unidos e incluye análisis de la ACER. Solo 25% del total de su consumo de gas (incluido por gasoducto) depende de EE.

UU. Además, caveat emptor: 'Dependencia europea de EE. UU. GNL plantea interrogantes sobre la dependencia de un único país proveedor' debido a la guerra con Irán y a que ningún suministro, camino de tránsito o conflicto pueda desestabilizar el suministro de energía y la economía en general.

Referente holandés: el índice holandés en el 74% de ellas, haciendo transparencia mediante sus evaluaciones diarias de precios. Y en el caso de que el almacenamiento subterráneo de gas termine el frío invernal 2025-2026 por debajo del 30% y que, debido a un invierno frío y mayor uso en generación eléctrica, sanciones impuestas por Irán. Y la seguridad del suministro depende del acceso oportuno a la capacidad, no solo de infraestructura.

Además, Arabes y EE. UU. cuentan con una capacidad de exportación equivalente a un 20% del suministro mundial de GNL, y un cierre continuado del estrecho de Hormuz para todo 2026 eliminaría por completo su capacidad de exportación. En general, el informe subraya la centralidad del GNL en el sistema gasístico europeo post-Gás ruso; en consecuencia, ACER insta a un mayor enfoque en la disponibilidad global de GNL en proyectos de suministro, más allá de las restricciones funcionales.





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