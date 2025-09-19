Depósitos a Corto Plazo: Alternativas Conservadoras con el BCE Estabilizado

El aumento de la competencia en el sector bancario, especialmente en el ámbito digital, ha impulsado a las entidades financieras a ofrecer mejores rentabilidades en sus depósitos a corto plazo. Analizamos las opciones más destacadas, como el Gran Depósito de Banco Big, y evaluamos las ventajas y desventajas de esta opción de ahorro.

Las entidades financieras, especialmente las digitales y extranjeras, han comenzado a reactivar su interés por el ahorro conservador, coincidiendo con la pausa en la reducción de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE). Esta situación ha impulsado a varias instituciones a mejorar las rentabilidades ofrecidas en sus depósitos, implementando promociones atractivas con el objetivo de captar liquidez.

La decisión de los clientes entre optar por plazos fijos a corto o largo plazo se basa en sus necesidades de flexibilidad y en sus objetivos financieros individuales. La entidad portuguesa Banco Big se destaca con el lanzamiento de su Gran Depósito, un producto diseñado exclusivamente para nuevos clientes, que ofrece un interés del 4% TAE a un mes. Este depósito requiere una inversión mínima de 5.000 euros y permite un máximo de 50.000 euros. Esta rentabilidad se posiciona como una de las más altas del mercado, lo que refleja una estrategia para atraer clientes en un contexto de creciente competencia en el sector de la banca digital, no obstante, es crucial considerar tanto las ventajas como las desventajas inherentes a los depósitos a corto plazo.\Los depósitos a corto plazo, como el ofrecido por Banco Big, presentan la ventaja de permitir a los inversores poner a trabajar su capital sin la necesidad de inmovilizarlo por períodos prolongados. Sin embargo, es importante ser consciente de que el beneficio obtenido es limitado. La Tasa Anual Equivalente (TAE) se expresa en términos anuales, lo que exige calcular la proporción correspondiente al período de la promoción para determinar el beneficio real. Por ejemplo, en el caso de la oferta del 4% TAE de Banco Big, la remuneración efectiva sobre el capital invertido es de aproximadamente 0,33%. Haciendo un cálculo sencillo: si se invierten 5.000 euros, al cabo de 30 días se perciben algo menos de 17 euros brutos; y para una inversión de 50.000 euros, la liquidación al vencimiento sería de 163,69 euros brutos. Los expertos sugieren que los depósitos a corto plazo son idóneos para aquellos inversores que priorizan la liquidez y desean tener acceso rápido a su capital. La rentabilidad, en este caso, queda en un segundo plano. Generalmente, los depósitos a largo plazo ofrecen rendimientos superiores, a cambio de comprometer el capital por un período más extenso. HelpMyCash.com resalta que la TAE y la duración del producto influyen directamente en la rentabilidad final. Además, señalan que este tipo de depósitos suele ser una táctica comercial para atraer clientes, especialmente aquellos con perfiles más cautelosos que buscan seguridad y rentabilidad garantizada sin asumir riesgos. Rankia añade que los depósitos a corto plazo pueden resultar atractivos por su flexibilidad, pero los depósitos a largo plazo suelen ser más rentables.\En cualquier caso, los productos a corto plazo, con plazos de uno a seis meses, resultan convenientes si se anticipa la necesidad de disponer del dinero en un corto período de tiempo, a la vez que reducen el riesgo de cancelación anticipada. Banco Big, aunque es una entidad portuguesa con IBAN español, está supervisado por el Banco de España, y sus depósitos están protegidos por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) de Portugal, que, al igual que el español, cubre hasta 100.000 euros por titular y entidad. Banco Big también ofrece un 3% TAE a tres meses y un 2,50% TAE a seis meses, a partir de una inversión de 10.000 euros. Por otro lado, MyInvestor ofrece un 2,50% TAE a un mes, aunque requiere una inversión mínima de 3.000 euros en su 'roboadvisor'. Para una inversión de 10.000 euros, los intereses brutos ascienden a 20,60 euros. Esta promoción es válida hasta el 30 de septiembre. El neobanco, que está adherido al Fondo de Garantía de Depósitos en España, también ofrece un 2% TAE a tres y seis meses. EBN Banco ofrece un 2,10% TAE a seis meses a partir de 5.000 euros y el Depósito Avantio a 6 meses de Banca March al 2,11% TAE, con una inversión mínima de 30.000 euros. Openbank presenta un depósito a seis meses al 2,01% TAE, pero requiere la domiciliación de una nómina de al menos 600 euros mensuales. En la banca extranjera, a través del supermercado de depósitos Raisin, se pueden encontrar rendimientos de hasta el 2,18% TAE en el banco portugués BAI





