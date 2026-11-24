Mohamed y otros denunciantes de maltratos por militares españoles en Ceuta enfrentan deportación a Marruecos mientras la Justicia no ha iniciado la investigación.

Al menos dos denunciantes de presuntas torturas y maltratos por parte de miembros de las Fuerzas Armadas se enfrentan a un inminente retorno forzado a Marruecos. Esta situación ocurre sin que los juzgados ceutíes ni el Ministerio de Defensa les hayan citado para prestar declaración, pese al paso de meses desde que presentaron sus denuncias. La parálisis judicial deja a estas víctimas en una situación de extrema vulnerabilidad mientras la investigación judicial sobre las palizas no avanza.

La parálisis judicial deja a Mohamed sin protección

Mohamed es uno de los migrantes que, a pesar de numerosas trabas, acudió a la Policía Nacional para denunciar la detención ilegal, el traslado a una zona boscosa, la amordazamiento, el atado de pies y manos, y los golpes recibidos en varias partes del cuerpo, especialmente en la cabeza. Ahora, el marroquí ve cada vez más próximo su retorno a Marruecos, mientras la Justicia aún no se ha interesado por su caso.

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Mohamed enseñó una fotografía de sí mismo tomada horas después de la paliza que asegura haber recibido por parte de militares españoles en Ceuta. Pese a que siguen en la ciudad autónoma, la situación de ambos denunciantes es de gran vulnerabilidad. El primero, Mohamed, se encontraba acogido en uno de los campamentos gestionados por el Ministerio de Migraciones en la ciudad, pero desde hace unas semanas salió del centro ante el miedo de ser retornado a Marruecos.

Actualmente, el joven malvive en las calles de la ciudad. A pesar de que ha solicitado regresar al campamento, la dirección del centro no ha aceptado su reingreso. Mohamed sufre secuelas de la paliza sufrida en septiembre, indicando que los puntos han ido cicatrizando pero que le siguen dando calambres, le cuesta pensar, le duele mucho la cabeza, se marea y se desorienta, además de tener dificultades para dormir por la noche.

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Testimonios de daño físico y confusión mental

El hermano de Mohamed, que vive en España, expresa su preocupación por el estado del joven. Según describe, le han notado desorientado cuando le han visitado en Ceuta tras la supuesta paliza por parte de militares. Afirma que antes era un chico completamente normal, estaba bien física y mentalmente, comía bien, dormía bien y no tenía ningún problema de salud ni ninguna enfermedad conocida.

Pero su hermano menor no lo encontró como antes. Le comentó que su forma de hablar había cambiado mucho, mezclando las palabras y diciendo cosas sin mucho sentido, como si estuviera confundido. El familiar añade que no sabe si esto puede ser una consecuencia de los golpes que recibió en la cabeza, pero le preocupa muchísimo. Mientras su familia nota efectos de las presuntas agresiones denunciadas en el juzgado, ni el Gobierno ni la Justicia han emitido ningún tipo de medida de protección.

Detalles del incidente en el Polígono del Tarajal

Según la denuncia que actualmente se encuentra en los juzgados, Mohamed fue retenido por varios militares cuando dormía en el polígono del Tarajal. Fue introducido en vehículos todoterreno de la marca Iturri Landtrek de color oscuro, lo que coincide con los vehículos tácticos utilizados por el Ministerio de Defensa. Los militares le taparon la boca y las manos con cinta aislante gruesa de color gris.

El vehículo arrancó y tras unos quince minutos de camino sin ver nada del exterior, le bajaron y le taparon los ojos con la misma cinta aislante mientras le propinaban sendos golpes por todo el cuerpo. Mohamed se queja de que se arriesgó mucho al denunciar los hechos, pero a nadie parece importarle. Cuestiona si ha dicho algo la Justicia, señalando que nadie le ha llamado y que nadie le dice nada.

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La voz de las víctimas y sus representantes legales

La abogada de Mohamed indica que no le comunican novedades y cuestiona qué pasa con esas denuncias. Señala que son casos muy graves, saben que están en el juzgado, pero ni las han abierto ni las han archivado. Las denuncias están paradas, lo que genera una profunda incertidumbre en las víctimas. Mohamed asegura que no entiende la situación, destacando la gravedad de los hechos denunciados.

No es el único que enfrenta esta realidad. Pasan los meses y, mientras la investigación sobre las palizas por parte de miembros de las Fuerzas Armadas no avanza, al menos dos denunciantes se enfrentan a un inminente retorno a Marruecos sin que el juzgado ni el Ministerio de Defensa les haya citado ni una vez. Para otras presuntas víctimas, como Zakarías, Adam o Abdo, es demasiado tarde, ya se encuentran en su país de origen.

Esta situación puede complicar la investigación, aunque no la impide. Pese a que el Gobierno aseguró haber enviado el informe de Amnistía Internacional sobre las palizas, torturas y tratos degradantes de militares a migrantes en Ceuta, así como los audios publicados, ni la investigación interna ni la judicial han contactado con estos dos denunciantes. Se trata de dos de los episodios que podrían ser constitutivos de un delito de torturas y tratos degradantes que esperan ser atendidos en los juzgados ceutíes.

La falta de citación judicial y la ausencia de medidas de protección pone de manifiesto una brecha entre las garantías procesales solicitadas por organizaciones como Amnistía Internacional y la realidad que viven estas víctimas. El riesgo de deportación inminente añade una capa de urgencia y gravedad a un caso que lleva meses estancado en la burocracia judicial y administrativa.