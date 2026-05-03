Denuncian Retirada Ilegal de Propaganda Electoral en Sevilla: PSOE-A e IU Acusan al PP

El PSOE-A e Izquierda Unida han denunciado la presunta retirada ilegal de propaganda electoral por parte del Ayuntamiento de Sevilla, acusando al Partido Popular de actuar de forma antidemocrática durante la campaña electoral. El PP defiende la actuación alegando motivos de seguridad y cumplimiento de la normativa.

La denuncia del Partido Socialista Obrero Español de Andalucía ( PSOE-A ) y de Izquierda Unida (IU) ha sacudido el panorama político de Sevilla tras la presunta retirada ilegal de propaganda electoral perteneciente a diversas candidaturas, incluyendo Por Andalucía, por parte del Ayuntamiento de Sevilla durante la noche del sábado.

Alejandro Moyano, secretario adjunto de Organización del PSOE-A y candidato por Sevilla, denunció a través de su cuenta en la red social X lo que calificó como un acto de vergüenza, acusando al Partido Popular (PP) de eliminar la propaganda de sus rivales políticos de manera antidemocrática, utilizando operarios municipales y actuando en farolas que habían sido asignadas legalmente a las diferentes candidaturas por la Junta Electoral. Moyano enfatizó la importancia de defender la democracia en todos los espacios, incluso en cada farola, y anunció que el PSOE-A emprenderá acciones legales contra el Ayuntamiento.

La acusación se centra en la presunta orden del alcalde, José Luis Sanz, a los operarios municipales para que retiraran la publicidad electoral de Por Andalucía, lo que ha generado una fuerte controversia y un debate sobre la integridad del proceso electoral. Ismael Sánchez, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, fue aún más contundente al afirmar que el alcalde Sanz ha cruzado una línea gravísima al ordenar presuntamente la retirada de la propaganda electoral.

Sánchez detalló que uno de los casos detectados se produjo en la calle Resolana, donde Por Andalucía tenía asignadas diez farolas como espacio electoral, según consta en el acta del Área de Hacienda firmada por representantes de todas las candidaturas con derecho a la asignación de farolas y por los propios funcionarios de la Delegación. El portavoz de IU calificó este acto como un atentado contra las garantías democráticas del proceso electoral y una contravención del artículo 56 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que regula la puesta a disposición de espacios y lugares públicos para la colocación gratuita de propaganda electoral.

Sánchez advirtió que defenderán hasta el final los derechos democráticos de Por Andalucía y de cualquier otra candidatura, exigiendo una rectificación inmediata de lo ocurrido. La gravedad de la situación radica en el uso de recursos municipales para influir en la campaña electoral, lo que socava la confianza en la transparencia y la imparcialidad del proceso democrático.

La falta de una explicación oficial por parte del Ayuntamiento agrava aún más la situación, alimentando las sospechas y la indignación de las formaciones políticas afectadas. En respuesta a las acusaciones, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla ha defendido la actuación de los operarios municipales, argumentando que la retirada de los carteles se debió a motivos de seguridad o a que estos se habían colocado fuera de los lugares autorizados.

Según la versión del PP, los operarios actuaron sobre carteles de todos los partidos, incluido el propio Partido Popular, que representaban un riesgo por la forma de instalación o se encontraban en zonas sin autorización. El Grupo Popular solicitó a Izquierda Unida que no difundiera acusaciones infundadas y que verificara la información antes de realizar declaraciones.

Sin embargo, esta explicación no ha logrado calmar las críticas, ya que las formaciones afectadas insisten en que la retirada selectiva de la propaganda electoral de Por Andalucía constituye un acto deliberado de interferencia en la campaña electoral. La ausencia de una comunicación oficial por parte del Ayuntamiento ha contribuido a la escalada de tensiones, dejando un vacío informativo que ha sido llenado por las acusaciones cruzadas entre los diferentes grupos políticos.

La situación plantea interrogantes sobre la independencia de la administración municipal y la necesidad de garantizar la igualdad de condiciones para todas las candidaturas en el proceso electoral. La controversia ha generado un amplio debate público sobre la importancia de proteger la libertad de expresión y el derecho a la propaganda electoral en una democracia





eldiarioes / 🏆 1. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Elecciones Sevilla PSOE-A Izquierda Unida Partido Popular Propaganda Electoral Denuncia Ayuntamiento

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

España Responde con Firmeza a las Amenazas de Trump sobre la Retirada de TropasLa Ministra de Defensa, Margarita Robles, rechaza las insinuaciones del expresidente Trump de retirar tropas de España, destacando el firme compromiso de España con la OTAN y el derecho internacional. Robles enfatiza que España no aceptará lecciones y que su contribución a las misiones de paz es significativa.

Read more »

Tras las amenazas a España, Trump ordena la retirada de 5.000 soldados de AlemaniaLa decisión ocurre después de comentarios críticos del canciller Friedrich Merz sobre el desempeño de EE.UU. en la guerra de Irán

Read more »

Inseguridad en Agaete: un empresario duerme en su tienda ante la oleada de robosDenuncian la falta de presencia policial tras varios asaltos en pocas semanas.

Read more »

Albares, sobre la retirada de soldados de EEUU: 'España es un aliado completamente fiable'Albares se ha pronunciado así, en declaraciones a Catalunya Ràdio, al ser preguntado por el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que retirará 5.000...

Read more »

Albares, sobre la retirada de soldados de EEUU: 'España es un aliado completamente fiable'Albares se ha pronunciado así, en declaraciones a Catalunya Ràdio, al ser preguntado por el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que retirará 5.000...

Read more »

Trump anuncia retirada de más de 5.000 soldados estadounidenses de AlemaniaEl presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció la reducción de tropas en Alemania, criticando a los aliados europeos por su falta de apoyo en la guerra contra Irán. La medida se produce en medio de tensiones con Alemania, cuyo canciller, Friedrich Merz, ha sido crítico con la política exterior de Trump.

Read more »