Denuncian ante la Fiscalía la reapertura de una mina que amenaza un ecosistema único en Madrid

Más Madrid presenta una denuncia contra el Gobierno de Ayuso por posible prevaricación urbanística y delitos ambientales al permitir la reanudación de la explotación minera en las Lagunas de Ambroz, un humedal formado tras el abandono de la mina y que alberga una rica biodiversidad.

Un entorno natural joven pero con extraordinario valor biológico corre peligro en el sureste de Madrid, en el límite entre el municipio de Madrid y Coslada.

Se trata de las Lagunas de Ambroz, un humedal que surgió de manera accidental tras el abandono de una explotación minera de sepiolita entre 1997 y 2007. La inundación de los terrenos por filtraciones del subsuelo creó varias lagunas que la naturaleza colonizó rápidamente, dando lugar a un oasis de biodiversidad en medio de un entorno urbano.

Un informe ecologista calificó el lugar como uno de los mayores tesoros naturales del municipio, con más de un centenar de especies de aves y cientos de especies de invertebrados que han encontrado refugio en sus aguas y riberas. Sin embargo, este ecosistema único está ahora amenazado por la decisión de la Comunidad de Madrid de prorrogar la concesión minera a la empresa Tolsa, lo que implica la reactivación de la extracción de sepiolita.

La prórroga, anunciada en abril de 2024, se basa en una antigua Declaración de Impacto Ambiental de 2007, sin considerar los cambios ecológicos ocurridos en casi dos décadas. Más Madrid, partido liderado por Rita Maestre, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid alertando de posibles delitos de prevaricación urbanística y contra el medio ambiente.

Según la denuncia, la falta de actividad minera durante años fue precisamente lo que permitió el florecimiento del ecosistema, reconocido como de especial interés por la propia administración autonómica. La empresa no ejecutó el plan de restauración, y el agua de la laguna atrajo a la vida, formando un ecosistema único en la ciudad de Madrid.

Más Madrid considera que carece de lógica jurídica basarse en informes obsoletos para autorizar la reanudación de la minería, ignorando los estudios de biodiversidad realizados entre 2020 y 2022 que demuestran el valor del área. La nueva actividad minera ya está causando daños. Desde el 1 de junio, Tolsa ha comenzado a vaciar la laguna y a preparar el terreno, arrasando el entorno.

Se han reportado impactos directos sobre especies protegidas, como el avión zapador, clasificado como vulnerable en la Comunidad de Madrid, que está abandonando sus nidos por las obras. Además, crías de conejo quedan sepultadas y otras especies amparadas por el Convenio de Berna están siendo destruidas.

El concejal José Luis Bueno denuncia que el Gobierno de Ayuso y el Ayuntamiento de Madrid han sacrificado un ecosistema único por una mina de sepiolita, concediendo la prórroga a toda prisa con informes caducados y obviando los estudios de biodiversidad. Más Madrid pide a la justicia que investigue si los responsables políticos y la empresa cometieron prevaricación al saber que las autorizaciones causarían daños ambientales, y delitos contra el medio ambiente por el daño evidente a especies protegidas.

La denuncia subraya que esta decisión pone fin a años de trabajo de vecinos, ecologistas y el propio partido para integrar las lagunas en el Corredor Verde del Este y el Bosque Metropolitano de Madrid. El PP deberá explicar ante la justicia por qué eligió la mina antes que la naturaleza, los vecinos y el futuro verde de la ciudad





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