Denuncian a CAF por su participación en el tren ligero de Jerusalén y su impacto en la población palestina

Diversas asociaciones presentan una denuncia contra la empresa española CAF por su participación en la construcción del tren ligero de Jerusalén, argumentando que contribuye a la consolidación de la anexión ilegal de Jerusalén Este y a la expansión de los asentamientos israelíes. La Fiscalía General del Estado investigará la denuncia, que se suma a la controversia en torno a la actividad de CAF en territorios ocupados.

Las asociaciones Novact, Comunitat Palestina de Catalunya, Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, Odesca, Paz con Dignidad y Suds han presentado una denuncia, ante la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, en relación a la participación de la empresa española CAF en la construcción del tren ligero de Jerusalén . Esta infraestructura, según los denunciantes, conecta los asentamientos judíos ubicados en la Jerusalén Este ocupada, entre sí y con Jerusalén Oeste, lo que consideran que 'refuerza su integración y profundiza la fragmentación de los barrios palestinos'.

La Fiscalía General del Estado, tras analizar la denuncia, ha decidido incorporarla a las diligencias de investigación preprocesales abiertas el año pasado en la Audiencia Nacional, centradas en las presuntas violaciones del derecho internacional en Gaza, según informa la agencia Efe. Los denunciantes argumentan que el proyecto del tren ligero contribuye de manera significativa a la consolidación de la anexión ilegal de Jerusalén Este, a la expansión de los asentamientos israelíes en territorios ocupados y al mantenimiento de las prácticas discriminatorias e inhumanas que Israel ejerce contra la población palestina.

El caso de CAF en Israel vuelve a ser objeto de debate. La empresa, junto con la constructora israelí Shapir, obtuvo en 2019 un contrato para la construcción del Jerusalem Light Rail (JLR) por un valor de 1.800 millones de dólares. Desde entonces, CAF ha sido objeto de intensas campañas por parte de organizaciones de derechos humanos y propalestinas, que se han intensificado tras la ofensiva israelí sobre Gaza.

La ONU incluyó recientemente a CAF, fabricante con sede en Beasáin (Gipuzkoa), en una lista de empresas internacionales que operan en territorios ocupados por Israel. Se critica específicamente que CAF suministra equipos y materiales que facilitan la construcción y expansión de los asentamientos. Anteriormente, Amnistía Internacional ya había denunciado al grupo vasco, junto a otras multinacionales como Boeing, Hyundai, Airbnb y Booking, por su presunta implicación en el conflicto y su contribución a la situación de los palestinos.

CAF se ha defendido de las acusaciones, citando informes de expertos externos que presentan el tren ligero de Jerusalén como un elemento positivo. Estos informes argumentan que el tren 'cataliza el cumplimiento de varios derechos humanos', al facilitar el acceso a lugares de culto, servicios públicos esenciales como centros educativos y sanitarios, y la libre circulación de personas sin distinción. Medios empresariales sugieren que la interrupción de un contrato en ejecución podría acarrear sanciones económicas importantes. El Gobierno Vasco, que posee una participación del 3% en el capital social de CAF, ha declarado que seguirá 'de cerca' el desarrollo de la investigación de la Fiscalía





expansioncom / 🏆 9. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

CAF Jerusalén Palestina Asentamientos Derechos Humanos Conflicto Israel-Palestina

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Denuncian por estafa a bróker por gestión de 250.000 eurosLuis Felipe Suárez-Olea, un bróker, se enfrenta a una querella por estafa tras la gestión de 250.000 euros de un inversionista. El dinero debía ser invertido en Enerside Energy SA, pero la querella revela conexiones políticas, incluyendo a Germán Alcayde, vinculado al PP, y a Isabel Tocino, ex ministra de Medio Ambiente.

Read more »

Críticas al veto de Rosalía a los fotógrafos en sus conciertosOrganizaciones periodísticas de Catalunya critican la decisión de Rosalía de vetar a fotógrafos de medios en sus conciertos, incluyendo los celebrados en Barcelona. Denuncian que la práctica, extendida a otros eventos, limita el derecho a la información plural e independiente y favorece imágenes promocionales.

Read more »

El 'ala gitana' del tanatorio: varias familias denuncian la discriminación que sufren al no darle salas oLos detalles: Varias familias aseguran que por ser gitanas solo se les facilita un área determinada del Tanatorio Sur, concretamente una que aseguran que está poco acondicionada.

Read more »

La Fiscalía estudia una denuncia al Consejo de la empresa vasca CAF por el tren que une asentamientos ilegales en la Jerusalén ocupadaLa denuncia, presentada ante Fiscalía por varias organizaciones, subraya 'la implicación estructural' de CAF en una infraestructura de anexión que conecta asentamientos entre sí en Jerusalén Este y con la parte oeste

Read more »

La Fiscalía investiga una denuncia a la ferroviaria CAF por el tren que une asentamientos ilegales en la Jerusalén ocupadaLa denuncia les atribuye los delitos de traslado y asentamiento de población de la parte ocupante al territorio ocupado y de mantenimiento de prácticas de segregación racial y demás prácticas inhum...

Read more »

Los vecinos de La Cañada Real denuncian el derribo de cuatro viviendas en el sector 6Los vecinos denuncian el derribo de cuatro viviendas en el barrio, una de ellas habitada por una familia con menores: 'Quienes hacen el barrio inhabitable son ellos'. ...

Read more »