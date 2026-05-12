Denuncia policial: Bloqueo en el Congreso de la medida que permitiría el reconocimiento como profesión de riesgo por las condiciones laborales y el desgaste físico de policías nacionales y guardias civiles

La Mesa de la Cámara ha bloqueado la tramitación de la propuesta impuesta por la oposición para equipar a policías nacionales y guardias civiles con otros colectivos que ya tienen el reconocimiento. El Partido Popular ha aprobado en el Senado una iniciativa que facilita la jubilación anticipada de estos agentes, pero no hay una fecha establecida para su desarrollo. Desde alakuladas asociaciones profesionales insistiran en que el nivel de exposición y riesgo son equiparables.

La reclamación de policías nacionales e investigadores del Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, de ser reconocidos como profesión de riesgo continúa sin avances definitivos en el Congreso.

La Mesa de la Cámara ha paralizado ya en 70 ocasiones la tramitación de la propuesta impuesta por la oposición para equipararlos con otros colectivos que ya lo tienen. El debate ha regresado esta semana al foco político después de que el Partido Popular aprobara en el Senado, gracias a su mayoría absoluta, una iniciativa para facilitar la jubilación anticipada de estos agentes. La medida busca permitirles retirarse antes de la edad ordinaria sin sufrir recortes en la pensión.

El reconocimiento como profesión de riesgo permitiría a policías nacionales e investigadores acceder a una jubilación anticipada en torno a los 60 años con el 100% de la prestación. También supondría mejoras en indemnizaciones por accidente o fallecimiento en acto de servicio, además de un mayor respaldo sanitario y psicológico.

Actualmente, este reconocimiento sí existe para colectivos como mineros, trabajadores ferroviarios o determinadas policías autonómicas y locales, entre ellas los Mossos d'Esquadra, la Ertzaintza, la Policía Foral de Navarra o distintos cuerpos municipales. Desde las asociaciones profesionales insisten en que el nivel de exposición y riesgo de Guardia Civil y Policía Nacional es equiparable





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