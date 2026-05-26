Denuncia de la Fiscalía contra José Luis Rodríguez Zapatero y otros por blanqueo de capitales

La Fiscalía española ha presentado una denuncia contra José Luis Rodríguez Zapatero y otros por integrar una trama de posible blanqueo de capitales procedentes de Venezuela. La investigación se remonta al 2021 y se basa en una denuncia previa de las autoridades de Suiza y Francia.

El origen de la investigación que ha acabado con José Luis Rodríguez Zapatero imputado en la Audiencia Nacional es una denuncia que, tras las alertas previas de las autoridades de Suiza y Francia, contra siete personas por integrar una trama de posible blanqueo de capitales procedentes de Venezuela .

En ella se mencionaba al que fue accionista mayoritario de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, como beneficiario de ‘una solicitud de transferencia de varias toneladas de oro’ a través de Dubái, y la existencia de tres préstamos a la aerolínea concedidos por un integrante de la red, el financiero holandés Simon Verhoeven.

La denuncia de la Fiscalía española instaba la incoación de diligencias previas en el Juzgado Central de Instrucción ‘al considerar la existencia de presuntas actividades de blanqueo cometido en España, en relación a una actividad criminal precedente relacionada con delitos de malversación y/o cohecho cometidos en Venezuela, así como, en su caso, con el uso de las ayudas públicas españolas recibidas para blanquear a su vez cantidades de ilícito origen’. Entre los denunciados figuraban, además del citado Verhoeven, los peruanos Luis Felipe Baca y Enrique Martín Baca, el empresario venezolano Danilo Alfonso Díaz Granados y el español Miguel Palomero, abogado de confianza del venezolano Rodolfo Reyes, accionista mayoritario de Plus Ultra





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