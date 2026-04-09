Dentons Refuerza su Práctica Fiscal en España con la Incorporación del Socio Guillermo Bailach Miró

Dentons anuncia la incorporación de Guillermo Bailach Miró como nuevo socio de fiscal en su oficina española. Bailach, con más de 15 años de experiencia y especializado en fiscalidad transaccional y sectores regulados, fortalece la práctica fiscal de la firma y aporta valor diferencial a los clientes.

Dentons ha dado un importante paso adelante en su estrategia de crecimiento en España con la incorporación de Guillermo Bailach Miró como nuevo socio de fiscal en su oficina española. La llegada de Bailach, un reconocido experto en materia fiscal con más de 15 años de experiencia, refuerza significativamente la práctica fiscal de la firma y consolida su posición en el mercado legal español.

Antes de unirse a Dentons, Bailach desarrolló una destacada carrera profesional en firmas de renombre como DLA Piper, EY, y Ramón y Cajal Abogados, lo que le ha proporcionado una sólida base de conocimientos y una amplia red de contactos en el sector.\Guillermo Bailach está especializado en el asesoramiento fiscal en una amplia gama de operaciones y áreas, incluyendo operaciones de M&A (fusiones y adquisiciones), reestructuraciones empresariales (fusiones, escisiones y reorganizaciones transfronterizas) y estructuración fiscal internacional. Su experiencia se extiende particularmente a sectores regulados como el asegurador y las ciencias de la vida, donde ha demostrado un profundo conocimiento de las particularidades fiscales y regulatorias. Además, Bailach posee una sólida experiencia en el ámbito de los seguros de manifestaciones y garantías (W&I), participando en la suscripción de pólizas para la cobertura de riesgos fiscales y asesorando en procedimientos tributarios complejos de todo tipo. Su perfil se caracteriza por su enfoque técnico y su capacidad para abordar operaciones complejas, ofreciendo a los clientes un valor diferencial y soluciones innovadoras.\Jabier Badiola, socio director de Dentons en España, ha destacado la importancia de la incorporación de Bailach, señalando que representa un paso estratégico en el fortalecimiento de la práctica Fiscal de la firma. Badiola enfatizó que el perfil técnico, la experiencia internacional y el profundo conocimiento de Bailach en operaciones complejas y seguros de riesgos transaccionales aportarán un valor añadido a los clientes y reforzarán la posición de Dentons en áreas de alto valor añadido. Por su parte, Guillermo Bailach ha expresado su entusiasmo por unirse a Dentons, destacando la fortaleza internacional de la firma y su apuesta por el crecimiento en España como una excelente oportunidad para seguir desarrollando una práctica altamente especializada en fiscalidad transaccional. Bailach también combina su experiencia internacional, incluyendo estancias en Londres y Nueva York, con una proyección académica notable. Es profesor de Derecho Tributario y director de cursos de especialización en fiscalidad de las operaciones inmobiliarias y la imposición mínima global en la Universidad Complutense de Madrid. Asimismo, ha sido profesor en el programa de Posgrado en Fiscalidad Internacional de la Universidad de Buenos Aires. El reconocimiento de Bailach en directorios internacionales de prestigio, como ITR World Tax (Rising Star 2025) y The Legal 500, es testimonio de su destacada trayectoria profesional y de su contribución al campo de la fiscalidad





CincoDiascom / 🏆 4. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dentons Guillermo Bailach Miró Fiscal Socio M&A Reestructuraciones Empresariales Fiscalidad Internacional Derecho Tributario

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Los profetas del arte nuevo: Bonnard, Vuillard y los nabís revelan su obra en BarcelonaLas obras de los profetas del arte nuevo pueden verse en La Pedrera hasta el 28 de junio. Paul Sérusier fundó este grupo que allanó el camino del arte moderno.

Read more »

Sanidad hace esperar a los aspirantes MIR: no conocerán la fecha oficial de elección de plaza hasta la próxima semanaLa incorporación será previsiblemente, durante la primera quincena de junio. Más información: Las universidades de Medicina y las CCAA participan en el plan de Sanidad para reforzar las medidas de seguridad del MIR

Read more »

Amelia Windsor, la prima del príncipe Guillermo que compra de segunda mano, confirma en Madrid los accesorios españoles que siempre repiteEn su estilo, siempre colorido y sostenible, no puede faltar la moda española, de la que se declara una auténtica fan

Read more »

Los MIR amenazan con ir a la huelga si Sanidad no impone un máximo de cuatro días de guardia al mesEstán a la espera de que la nueva reforma de las condiciones laborales de los residentes recoja sus peticiones próximamente.

Read more »

Natasha Archer, la mujer que revolucionó el armario de Kate Middleton, revela el “frustante' prejuicio sobre su época en el palacio de KensingtonNatasha Archer ha reflexionado sobre los 'extraordinarios' 15 años que pasó con el príncipe Guillermo y la princesa de Gales, ahora que inicia un 'nuevo capítulo' al frente de su propia marca de consultoría de lujo.

Read more »

Dentons ficha a Guillermo Bailach como socio de fiscalRedactor en la sección de Jurídico. Graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, llegó a Expansión en 2017. Tras especializarse durante cinco años en el ámbito de las 'start up' y el ecosistema emprendedor español, desde 2024 pone el foco en las principales tendencias en el sector legal y los despachos de abogados.

Read more »