Demanda de alojamiento para el Mundial 2026 en México, por debajo de las expectativas, según hoteleros y anfitriones

A pesar de que Airbnb asegura que la demanda superó expectativas, hoteleros y anfitriones en México describen un panorama más moderado para las sedes del Mundial 2026, con reservas lejos del boom anticipado y tarifas que tuvieron que ser reducidas.

El Mundial de Fútbol 2026, que se celebrará en México , Estados Unidos y Canadá, ha generado expectativas contrastantes en el sector de alojamiento, según revelan testimonios de hoteleros y anfitriones de plataformas como Airbnb .

Aunque el CEO de Airbnb, Brian Chesky, declaró en una entrevista con CNN que la Copa del Mundo será el evento más grande en la historia de la plataforma, con más de 700.000 huéspedes ya reservados en los tres países y alrededor de 180.000 en México, representantes del sector hotelero y anfitriones consultados por CNN describen una realidad más moderada. Para muchos, las reservas están lejos del boom anticipado, especialmente en las tres sedes mexicanas: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, donde solo se jugarán unos trece partidos.

La percepción general es que la demanda no ha alcanzado las proyecciones optimistas, a pesar de las afirmaciones de la plataforma digital. Gonzalo del Peón, consejero de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras, señaló que existía una expectativa muy alta que resultó un tanto falsa respecto al volumen real que generarían tan pocos partidos en México.

Según explicó, muchos hoteles incrementaron sus tarifas con meses de anticipación, pero se vieron obligados a ajustarlas a la baja cuando las reservaciones no crecieron al ritmo esperado. Este escenario se repite entre anfitriones de Airbnb, como Elisa Rugarcia, quien administra seis propiedades en colonias populares entre turistas extranjeros en la Ciudad de México. Rugarcia afirmó que el Mundial no se está sintiendo, pues esperaba tener prácticamente lleno todo el mes de junio y no ha ocurrido.

Relató que varios propietarios, convencidos de una avalancha de visitantes, triplicaron las tarifas: un apartamento en la colonia Del Valle que normalmente cuesta entre 1.600 y 1.800 pesos por noche llegó a anunciarse en 7.000 pesos, mientras que otro en Roma pasó de 1.500 a 4.000 pesos. Ante la baja demanda, varios anfitriones comenzaron a reducir precios, lo que reactivó inmediatamente algunas reservas.

Sin embargo, Rugarcia destacó que muchas de las reservas concretadas ni siquiera están relacionadas con el Mundial: algunos huéspedes viajan por negocios o para presentar un libro, y solo unos pocos mencionan explícitamente el torneo como motivo de su viaje. La situación evidencia una desconexión entre las proyecciones optimistas de plataformas como Airbnb y la realidad del sector, que duda de que el evento deportivo genere el impacto económico esperado en el mercado de alojamiento nacional.

La aeronavegabilidad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que también ha sido objeto de remodelación rumbo al Mundial, parece no compensar las expectativas frustradas de hoteleros y anfitriones, quienes ven cómo las tarifas infladas deben corregirse para atraer a un número limitado de visitantes





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