Demanda contra el urólogo pediátrico Scott Sack por abuso y almacenamiento ilegal de imágenes

Familiares de 13 menores presentan una demanda federal contra el ex médico Scott Sack y dos hospitales por violar la privacidad de sus hijos con fotos íntimas y contenido ilegal.

Una demanda presentada el miércoles 4 de noviembre ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Michigan exige responsabilidad por las acciones del ex médico urólogo Scott Sack, quien enfrenta cargos graves tras ser arrestado en febrero por posesión de material de abuso sexual infantil y otros delitos. Los padres de 13 ex pacientes han acusado al profesional de almacenar de forma ilegal más de un millar de imágenes íntimas de sus hijos menores de edad junto con contenido pornográfico, alegando una violación masiva de la privacidad médica y la confianza parental.

Detalles de la investigación federal y hallazgos en la nube

La denuncia detalló que, durante la investigación inicial que llevó al arresto de Sack en febrero, las autoridades encontraron en su cuenta personal de Dropbox más de 27.000 archivos relacionados con menores. Entre estos documentos, los agentes descubrieron que el médico había descargado supuestamente imágenes de Internet, pero también almacenó numerosas fotografías y vídeos de procedimientos quirúrgicos pediátricos que mostraban primeros planos explícitos de los genitales de niños en diferentes etapas de desarrollo y tratamiento.

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Los hallazgos del FBI, citados en la demanda, revelan que Sack no se limitó a imágenes genéricas, sino que conservó material clínico específico de sus propios pacientes. Las autoridades descubrieron que el doctor guardó estas fotos íntimas junto con material de abuso sexual infantil, lo que sugiere una conducta maliciosa que va más allá de una simple negligencia en el manejo de registros médicos, integrando contenido ilegal con documentación clínica sensible de menores.

Posiciones de las familias y los abogados solicitantes

David Champine, uno de los abogados principales de las familias afectadas, argumentó públicamente que la lógica detrás de las acciones de Sack es incomprensible si se considera el ámbito médico legítimo. En sus declaraciones, Champine señaló que ningún urólogo pediátrico con fines médicos legítimos almacenaría estas fotos íntimas de sus pacientes en una cuenta de almacenamiento en la nube personal, destacando la naturaleza indebida y no profesional de dicha práctica de almacenamiento digital.

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Las familias de los expacientes afirman en la denuncia que sus hijos fueron fotografiados mientras estaban separados de sus padres, a solas con Scott Sack, y en estado de desnudez o bajo anestesia. Los padres indican que algunos de los menores fueron fotografiados con lo que ellos observaron o creyeron que era un teléfono móvil del doctor, lo que evidencia un uso personal y privado de dispositivos electrónicos durante consultas que debían ser estrictamente clínicas y supervisadas.

Específicamente, la demanda cita un incidente donde Sack supuestamente utilizó su propio teléfono móvil para fotografiar los genitales expuestos de un bebé durante un examen genital. Este acto, realizado sin el consentimiento de los padres y aprovechando la vulnerabilidad del menor bajo cuidado médico, constituye uno de los puntos centrales de la acusación por abuso y violación de la intimidad de los menores atendidos por el hospital.

Impacto en los hospitales implicados y próximos pasos legales

La acción legal no solo se dirige contra el médico, sino que también incluye a los centros donde Sack ejerció sus funciones: el Nationwide Children's Hospital de Toledo, ubicado en Ohio, y el Mercy Health St. Vincent Medical Center. Los abogados de las familias buscan que estas instituciones asuman responsabilidad por permitir que un profesional con tal acceso a menores y datos sensibles operara bajo estándares de supervisión que resultaron insuficientes para proteger a los pacientes menores.

Con la presentación formal de la demanda este miércoles, el proceso judicial en el Distrito Este de Michigan marca el comienzo de las audiencias preliminares donde se evaluarán las evidencias forenses digitales y los testimonios de los padres. El caso establece un precedente importante sobre la responsabilidad hospitalaria en la vigilancia de los registros médicos digitales y la protección de menores contra la explotación sexual a través del abuso de confianza profesional en entornos clínicos pediátricos.