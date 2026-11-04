Demócratas recuperan Senado y Cámara: Golpe histórico a la agenda de Trump

Los demócratas toman el control del Congreso en medio mandato, bloqueando la presidencia de Donald Trump con victorias en estados clave como Kansas y Texas.

Los demócratas reconfiguraron radicalmente el mapa político de Estados Unidos el martes, infligiendo una derrota significativa al presidente Donald Trump en las elecciones de medio mandato. Este resultado, que provocará ondas expansivas en la política nacional durante los próximos años, otorgó a los demócratas un control decisivo tanto de la Cámara de Representantes como del Senado. La victoria llega a mitad del segundo mandato de Trump, desplazando a los republicanos del poder legislativo y otorgando a la oposición las herramientas necesarias para bloquear la agenda presidencial e iniciar investigaciones exhaustivas sobre su administración.

Derrota republicana en bastiones históricos

La noche de elecciones marcó un giro inesperado en estados que habían sido bastiones republicanos durante décadas, o incluso casi un siglo. En Kansas, Adam Hamilton ganó el escaño en el Senado, un logro histórico para un estado que no elegía a un senador demócrata desde la Gran Depresión, hace casi 100 años. En Maine, la senadora republicana Susan Collins, tras cinco mandatos en el cargo, reconoció su derrota ante el demócrata Troy Jackson. Asimismo, el atleta paralímpico Josh Turek arrebató el escaño del Senado de Iowa a la senadora Joni Ernst.

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Las sorpresas continuaron con victorias en Ohio, donde Sherrod Brown derrotó a Jon Husted, y en Texas, un estado tradicionalmente republicano. En Texas, la candidata demócrata Gina Hinojosa ganó la gobernación, derroando a Greg Abbott, quien a principios de este año era considerado el favorito indiscutible. En Carolina del Norte y Carolina del Sur, los demócratas también consolidaron avances importantes, reescribiendo las ecuaciones políticas que parecían adversas pocos meses antes, cuando se esperaba que Trump mantuviera su influencia en esos territorios.

Mecanismos de la "Ola Azul" demócrata

El fenómeno conocido como "ola azul" no se limitó al Senado; los demócratas también recuperaron la mayoría en la Cámara de Representantes por primera vez desde 2022. Este éxito se sustentó en una movilización masiva de sectores electorales clave. Los demócratas negros en los estados del sur acudieron a las urnas en cifras récord, contribuyendo decisivamente a la victoria de su partido. Por otro lado, los votantes hispanos, cuyo apoyo había ayudado a asegurar la victoria presidencial de Trump en 2024, se inclinaron de manera decisiva nuevamente hacia los demócratas en estas elecciones de medio mandato.

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Esta tendencia demográfica tuvo impactos concretos en el conteo de votos. Los votantes hispanos ayudaron a los demócratas a ganar las tres contiendas para la Cámara de Representantes en los distritos electorales de mayoría hispana situados a lo largo de la frontera entre Texas y México. Además, jugaron un rol crucial para que los demócratas retuvieran escaños en Florida, a pesar de los intensos intentos de los republicanos locales por modificar el resultado mediante cambios en los límites de los distritos electorales. Las victorias en la Cámara se extendieron también a estados como Pensilvania, Iowa, Kentucky y Colorado.

Reacciones y futuros choques de poder

Ante el desastre electoral, Donald Trump intentó mitigar el impacto en sus redes sociales. En declaraciones a la filial estadounidense de la BBC, CBS, el presidente prometió llegar a acuerdos con los demócratas del Congreso, argumentando que no deseaba pasar los dos últimos años de su mandato vetando leyes respaldadas por la oposición. Posteriormente, reiteró una postura más defensiva al publicar en Truth Social una fotografía de su característica gorra de béisbol roja con la palabra "veto" estampada. Trump afirmó que, de haber figurado en la papeleta electoral, los republicanos habrían obtenido una victoria clara, contradiciendo su propia campaña intensiva realizada durante el último mes para sus candidatos.

En el Senado, el balance de poder cambió drásticamente gracias a múltiples victorias sorpresa. James Talarico derrotó al republicano Ken Paxton en la contienda por el Senado en Texas, poniendo fin a una racha de 38 años de derrotas demócratas en las elecciones estatales de ese estado. Con estos resultados, los demócratas ahora poseen una mayoría que les permitirá bloquear la agenda legislativa de Trump. Además, se abre la posibilidad histórica de un tercer intento de destitución (impeachment) contra el presidente, una consecuencia política directa que pocos imaginaban en los meses posteriores al regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025.