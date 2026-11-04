Demócratas recuperan control del Congreso en las Midterms de EE.UU.

Los demócratas recuperan ambas cámaras del Congreso en las elecciones de mitad de mandato, marcando un duro revés para la administración Trump y el expresidente Obama celebra el resultado.

Los demócratas han recuperado el control absoluto de ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos en las elecciones de mitad de mandato, marcando un giro significativo en el panorama político nacional y constituyendo un duro revés para la actual administración liderada por Donald Trump.

Resultados históricos en el Congreso

Con la confirmación de una victoria histórica, el Partido Demócrata asegura la mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes, lo que invalida gran parte de la agenda legislativa propuesta por la Casa Blanca. Este resultado representa un cambio de poder inmediato que obligará a la administración republicana a negociar con una legislatura en manos opuestas, alterando el equilibrio de fuerzas en Washington.

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Reacciones de líderes internacionales

El gobierno chino declaró el miércoles su disposición para mantener el diálogo con Washington, afirmando que las elecciones son un asunto interno. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning, señaló que Pekín busca defender el consenso alcanzado por los jefes de Estado y gestionar las diferencias con principios de respeto y reciprocidad.

Abdul El-Sayed打破纪录

El demócrata Abdul El-Sayed se impuso al republicano Mike Rogers en Michigan con el 52% de los votos, convirtiéndose en el primer senador musulmán de la historia de Estados Unidos. Con esta victoria, los demócratas suman 54 senadores, consolidando su presencia en la Cámara Alta del Congreso federal tras derrotar a un exlegislador republicano en un estado clave.

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Critican Musk y celebra Obama

Elon Musk, uno de los mayores donantes del Partido Republicano, ironizó sobre el fracaso de sus esfuerzos electorales en la plataforma X, mientras que el expresidente Barack Obama celebró el mensaje de unidad enviado por el electorado. Obama destacó que los ciudadanos buscan líderes que ofrezcan soluciones concretas y unan a las personas en lugar de dividirlas, honrando los triunfos en regiones tradicionalmente conservadoras.

Impacto en la presidencia de Trump

La segunda parte de la presidencia de Donald Trump se verá ineludiblemente marcada por estos resultados, que le enfrentarán a un Congreso hostil. La dinámica política cambiará drásticamente, obligando a la administración a adaptar sus estrategias legislativas ante una oposición que ahora cuenta con las herramientas institucionales para frenar o modificar sus propuestas con mayor eficacia.