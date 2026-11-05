Demócratas recuperan Cámara y Senado en triunfo histórico contra Trump

El Partido Demócrata retoma el control del Congreso estadounidense tras una noche histórica de victorias, infligiendo una dura derrota política al presidente Donald Trump.

Los demócratas lograron un triunfo histórico en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, retomando simultáneamente el control de la Cámara de Representantes y del Senado. Este resultado representa una derrota aplastante para el presidente Donald Trump y sus aliados políticos a solo dos años de que termine su mandato en la Casa Blanca. Los electores acudieron a las urnas para elegir 435 representantes a la Cámara, 35 senadores y 36 gobernadores, transformando el proceso electoral en un verdadero plebiscito contra la administración actual.

Derrota histórica a Trump y control del Congreso

La victoria demócrata se consolidó rápidamente cuando CBS News, socio de la BBC, proyectó que el partido ganaría la Cámara de Representantes poco después de las 03:00 GMT del miércoles (22:00 EST del martes). Aunque los demócratas estaban logrando los avances necesarios para tomar el control, aspiraban a una victoria mucho mayor que reflejara el descontento generalizado. La "ola azul" no solo devolvió la mayoría legislativa al progresismo estadounidense, sino que asestó un golpe significativo a la estrategia política republicana.

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Victorias sorpresa en estados republicanos tradicionales

Estados como Kansas hicieron historia al convertir a Adam Hamilton en el primer demócrata en ganar el escaño al Senado en casi 100 años. El llamado "terremoto electoral" también incluyó el triunfo de James Talarico en Texas, un bastión republicano por más de tres décadas. El reciente porcentaje de votos muestra que el estado se inclinó 9 puntos hacia los demócratas en comparación con las elecciones al Senado de 2024. De manera similar, la victoria en Carolina del Sur fue una gran sorpresa; la demócrata Annie Andrews se impuso ante la republicana Darline Graham en un resultado que no fue anticipado por las encuestas previas.

Impacto en la redistritación y gobernaciones clave

En Florida, dos distritos electorales importantes, el 14 y el 25, permanecieron en manos demócratas, lo cual supone un revés directo para el intento de los republicanos de rediseñar los límites electorales a su favor. La redistribución de distritos provocó que ambos pasaran de tener una mayoría de votantes de Kamala Harris en 2024 a tener una mayoría de personas que votaron por Donald Trump. En el distrito 22 de Florida, también rediseñado para favorecer a los republicanos, los demócratas obtuvieron una victoria adicional. A nivel estatal, Keisha Lance Bottoms se impuso en Georgia, convirtiéndose en la primera mujer negra en ser elegida gobernadora en Estados Unidos.

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Cambio demográfico y preocupaciones económicas

Una amplia encuesta a votantes sugiere que las mujeres acudieron en masa a las urnas y que la mayoría votó por el Partido Demócrata. Los votantes hispanos se perfilan como uno de los grupos clave, respaldando a la candidata demócrata al Senado en Florida, Angie Nixon, con un 55% frente al 44% de la republicana Ashley Moody. Esto supone un cambio radical respecto al 55% estimado de votantes hispanos que apoyaron a Donald Trump en 2024. Cuando se preguntó a los votantes si las políticas de Donald Trump habían afectado a la situación económica, la encuesta indica que más de dos tercios creen que la han empeorado.

Consecuencias futuras y análisis del electorado

Los resultados muestran que la economía era el tema más importante para los votantes en todo el país, seguido del estado de la democracia. Los demócratas lograron victorias en estados controlados durante mucho tiempo por los republicanos, incluidos Texas, Georgia, Iowa y Ohio. Estas victorias le otorgan al partido la mayoría de las gobernaciones por primera vez en dos décadas. Antes de las elecciones, los gobernadores demócratas representaban al 60% de la población del país, pero los republicanos ocupaban 26 de los 50 cargos de gobernador, marcando un punto de inflexión político significativo.