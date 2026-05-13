Demócratas planifican estrategias agresivas para la redistribución de distritos electorales

Las figuras demócratas han desechado su estrategia para las elecciones de mitad de mandato y se han enfrentado al Partido Republicano por la redistribución de los distritos electorales de la Cámara de Representantes de EE.UU. Durante tan solo 13 días, Hakeem Jeffries y su partido se encontraron en el peor escenario posible. Dos fallos judiciales, uno de la Corte Suprema de Estados Unidos y otro de Virginia, hicieron retroceder las ambiciones del partido en materia de redistribución de distritos electorales hasta en 10 escaños.

Las figuras demócratas han desechado su estrategia para las elecciones de mitad de mandato y se han enfrentado al Partido Republicano por la redistribución de los distritos electorales de la Cámara de Representantes de EE.

UU. Durante tan solo 13 días, Hakeem Jeffries y su partido se encontraron en el peor escenario posible. Dos fallos judiciales, uno de la Corte Suprema de Estados Unidos y otro de Virginia, hicieron retroceder las ambiciones del partido en materia de redistribución de distritos electorales hasta en 10 escaños.

En paralelo, los fallos dejaron a los demócratas cada vez más desesperados por encontrar maneras de responder en la guerra de redistribución de distritos que el presidente Donald Trump inició el verano pasado, de costa a costa. Según fuentes cercanas al asunto, Jeffries y sus aliados han diseñado planes para los próximos dos años con el objetivo de presionar a los estados controlados por los demócratas para que dejen de lado las normas de redistribución de distritos no partidistas o que recurran a la manipulación electoral de forma aún más agresiva.

Apuntan a generar una decena o más de nuevos escaños para los demócratas para noviembre de 2028. Su objetivo abarca desde Oregon hasta Nueva York, en una iniciativa que costará cientos de millones de dólares adicionales en los próximos dos años. Y están dispuestos a poner en una situación incómoda a miembros de su propio partido bajo la lupa para lograrlo.

"Los tiempos en que los demócratas se desarmaban unilateralmente han terminado, sobre todo teniendo en cuenta lo mucho que está en juego", declaró Jeffries a CNN. Entre bastidores, los aliados del líder de la minoría en la Cámara de Representantes están preparando una campaña de desprestigio contra cualquier demócrata que se oponga a la manipulación de los distritos electorales, insistiendo en que solo los "verdaderos demócratas" están dispuestos a luchar, según una persona cercana a Jeffries.

Algunas de las ideas que barajan los demócratas reflejan el descontento dentro del partido. Un legislador ha estado en conversaciones preliminares con posibles delegados en una futura convención demócrata para intentar impedir que los líderes de estados tradicionalmente demócratas que no logren aprobar un nuevo mapa electoral tengan la oportunidad de hablar. Y para quienes ya ocupan cargos públicos, las primarias no están descartadas, según varias fuentes





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