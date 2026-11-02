Demócratas lideran disputas del Senado en vísperas de las elecciones de 2026

Análisis detallado de las elecciones intermedias de Estados Unidos en 2026, donde los demócratas buscan la mayoría del Senado en un contexto económico complejo y alta polarización.

En las vísperas de las elecciones intermedias en Estados Unidos, celebradas este martes de noviembre de 2026, los demócratas se encuentran en una posición estratégica cercana a obtener la mayoría en el Senado. Sin embargo, la competencia se mantiene extremadamente reñida en varios escaños clave situados en estados tradicionalmente republicanos, lo que introduce una alta incertidumbre en el resultado final del conteo electoral.

El panorama político ha experimentado cambios significativos que pocos analistas predijeron al inicio del año, expandiendo el mapa electoral de maneras inesperadas para el partido demócrata. A pesar de este entorno favorable nacional durante varios meses, la geografía electoral sigue presentando desafíos complejos para ambas partes en disputa en estas contendas de mitad de mandato.

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Clima político y aprobación presidencial

El Índice de Aprobación del presidente Donald Trump se sitúa actualmente en el 34%, según el promedio de encuestas de CNN, un factor que se ha convertido en un catalizador importante para la movilización electoral. La frustración generalizada de los votantes respecto a la economía, la guerra con Irán y la corrupción parece estar impulsando el entusiasmo demócrata a nivel nacional en esta jornada electoral.

Estrategia republicana y gasto electoral

Los republicanos están invirtiendo sumas considerables para defender su mayoría en el Senado, un esfuerzo impulsado por la red política del presidente Donald Trump y por el magnate tecnológico Elon Musk. Durante el último mes de la campaña, los republicanos han superado a los demócratas en publicidad en las 11 contiendas de la lista de CNN, gastando US$ 560 millones frente a los US$ 521 millones de los demócratas, según datos de AdImpact.

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Escaños críticos y análisis detallado

Carolina del Norte es identificada como el escaño con mayor probabilidad de cambiar de partido, donde el demócrata Roy Cooper lidera por 14 puntos sobre Michael Whatley en la última encuesta de High Point University/YouGov. Los demócratas han gastado US$ 10,4 millones en las últimas dos semanas en este estado, superando ampliamente los US$ 2,5 millones del Partido Republicano en la recta final de la carrera.

En Ohio, el exsenador Sherrod Brown aventaja al senador republicano Jon Husted por 5 puntos en el promedio de encuestas de CNN, con 50% frente a 45%. Los demócratas han centrado su ataque en la conexión de Husted con el vicepresidente J. D. Vance, escándalos energéticos y archivos de Epstein, mientras que el anuncio republicano principal ha destacado las posturas de Brown sobre impuestos e inmigración.

La representante Haley Stevens, demócrata por Michigan, ha participado activamente en esta contienda enfrentándose al candidato Mike Rogers, lo que refleja la competitividad en estados como Texas y Kansas, que han ascendido en la clasificación de escaños disputados. Esta lista ampliada a 11 escaños, incluyendo a Carolina del Sur, ofrece una instantánea detallada de las contiendas al concluir la temporada de campaña de las elecciones de mitad de mandato.