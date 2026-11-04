Demócratas ganan el Senado con victorias históricas en Texas, Maine y Carolina del Sur

Los demócratas recuperan el control del Senado en EE.UU. con victorias clave de James Talarico en Texas y Troy Jackson en Maine, marcando un revés significativo para los republicanos.

El Partido Demócrata ha logrado importantes victorias en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, consolidando un control histórico del Congreso. James Talarico se convirtió en el primer demócrata en 38 años en ganar un escaño en el Senado por Texas, superando al republicano Ken Paxton. Este avance se suma a las victorias de Adam Hamilton en Kansas, Troy Jackson en Maine y Annie Andrews en Carolina del Sur, lo que proyecta una nueva mayoría demócrata en la Cámara Alta.

Victorias Históricas en Estados Clave

James Talarico representa lo más aproximado al progresismo que puede aparecer en suelo texano como un democristiano cuya página web es toda una declaración de intenciones. Su triunfo en Texas es fundamental porque el escaño, hasta ahora en manos del republicano John Cornyn, es uno de los que los demócratas necesitaban voltear para recuperar el control del Senado. Talarico se convierte así en el primer representante del Partido Demócrata en ganar una carrera senatorial en este estado desde 1988.

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En Kansas, Adam Hamilton arrebató este martes un escaño a los republicanos en la Cámara Alta. Hamilton derrotó al actual senador por Kansas, Roger Marshall, un exginecólogo muy ligado al presidente estadounidense, Donald Trump, cuya popularidad se había resentido en los últimos meses. Esta victoria en un estado considerado clave para el control del Senado refuerza la tendencia demócrata a nivel nacional.

En Maine, Troy Jackson venció a la veterana senadora Susan Collins en lo que se presenta como el último episodio de la debacle electoral que está padeciendo el partido republicano en estas elecciones legislativas. Collins ha perdido el escaño que ostentaba desde hacía más de 30 años en el estado. La senadora ha asegurado que servir al pueblo de Maine ha sido un honor y ha llamado a felicitar a Jackson para asegurar que trabajará con él para facilitar una transición sencilla.

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Derrota Republicana en el Sur y Texas

En Carolina del Sur, Annie Andrews se ha hecho con el escaño que dejó vacante el fallecido senador Lindsey Graham. Andrews derrotó a su hermana, Darlene Graham, en uno de los resultados más destacados de la noche. Esta victoria ocurre en un momento en el que la balanza de las proyecciones empieza a decantarse por el lado demócrata. Andrews arrebata a los republicanos su segundo escaño de la noche, después de la victoria de Roy Cooper en Carolina del Norte.

El contexto en Texas fue particularmente difícil para los republicanos. Ken Paxton, fiscal general del estado, venció a Cornyn en la segunda vuelta de las primarias republicanas con el respaldo de Trump. Paxton se convirtió así en el primer senador de Texas que pierde la renominación desde 1970. Además, Paxton fue sometido a un juicio político en 2023 por cargos de soborno y corrupción, aunque el Senado estatal lo absolvió. La noche se tornó aciaga para los republicanos cuando la candidata a la Gobernación, Gina Hinojosa, se alzó con la victoria por delante de Greg Abbott, quien ya ha concedido su derrota.

Implicaciones para el Control del Congreso

Las proyecciones muestran un Congreso de mayoría demócrata tras estos sucesos. Mientras los demócratas recuperaban el Congreso, con gobernaciones y escaños del Senado en históricos estados republicanos como Texas, Georgia y Ohio, también lograron senadores en Carolina del Sur, Kansas e Iowa. Sin embargo, Florida sigue siendo un bastión republicano, resistiendo la ola azul que ha teñido de demócrata a otros estados tradicionalmente republicanos.

Este panorama político se consolida con la victoria de Andrews, cuya campaña fue conocida por cuestionar las deportaciones de Trump en un anuncio que convirtió la contienda en una de mayor interés nacional. El equilibrio de poder se ha desplazado significativamente, marcando un revés histórico para la administración republicana y cambiando la dinámica legislativa en Washington.