Mary Peltola y Jonathan Kreiss-Tomkins logran victorias históricas en Alaska. Los demócratas amplían su mayoría en el Senado a 56-44 en una noche electoral decisiva.

La senadora Mary Peltola del Partido Demócrata ha confirmado su victoria en la contienda por el Senado en Alaska, derrotando al republicano Dan Sullivan, quien ocupaba el escaño desde 2015. Este triunfo electoral ocurre en el estado que ha votado predominantemente por la derecha en elecciones presidenciales recientes. Con esta victoria, Peltola recupera su escaño tras perderlo ante el mismo Sullivan en las elecciones de la Cámara de Representantes en 2024. El resultado es un paso fundamental para la estrategia demócrata de consolidar el control en la legislatura federal.

La reelección de Peltola es parte de una oleada generalizada de victorias demócratas en el Senado de Estados Unidos durante las elecciones de mitad de mandato. Los demócratas han asegurado nueve escaños en la Cámara Alta, lo que representa el mayor número de cambios desde 1958. Este balance ha alterado significativamente el equilibrio de poder, pasando de una ventaja republicana de 53-47 a una superioridad demócrata de 56-44. Los demócratas ya habían recuperado el control de esta cámara con esta victoria final en Alaska.

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Victoria histórica de demócratas en Alaska

Paralelamente, Alaska ha elegido a un nuevo gobernador por primera vez desde 1998. El exlegislador estatal Jonathan Kreiss-Tomkins, candidato demócrata, derrotó a tres candidatos republicanos. Entre los oponentes derrotados se encontraba un candidato respaldado directamente por el presidente Donald Trump. Este doble triunfo, tanto en la gobernación como en el Senado, marca un cambio político notable en el estado más norteño de la unión. La victoria de Kreiss-Tomkins cierra la serie de elecciones pendientes para el Congreso en este ciclo electoral.

La campaña de Peltola estuvo marcada por controversias menores sobre la presencia de otro candidato en la papeleta. El reportaje del New York Times informó sobre acusaciones de que su equipo reclutó a un maestro jubilado llamado Dan J. Sullivan. Este individuo comparte nombre con el senador republicano en ejercicio, lo que generó preocupación sobre la posible fragmentación de los votos. Peltola negó cualquier participación en este asunto, afirmando que solo sabía sobre su propia candidatura y la del titular del cargo.

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El Departamento de Justicia presentó una demanda bajo las órdenes de Donald Trump para intentar bloquear la certificación de los resultados electorales en Alaska. La demanda argumentaba la necesidad de investigar la posible confusión de los votantes entre los dos candidatos Sullivan. Un juez federal desestimó el caso, pero el departamento recurrió la decisión. Los abogados del estado argumentaron que el proceso electoral no debe sufrir interferencias injustificadas por parte del gobierno federal.

Impacto económico y costos de vida

Durante el proceso electoral, la candidata demócrata centró gran parte de su discurso en la frustración de los ciudadanos de Alaska ante los altos precios del combustible. Las comunidades remotas de la región dependen críticamente del diésel para obtener electricidad y calefacción. El acceso a estas zonas es limitado, ocurriendo generalmente por vía aérea o marítima. Estas preocupaciones económicas afectaron directamente la dinámica de la campaña y resonaron con la población local.