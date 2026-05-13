Demócratas cuestionan a la Corte Suprema de Estados Unidos y advierten sobre su legitimidad propia

Después de dos fallos de la Corte Suprema que permitieron a estados conservadores del sur eliminar distritos de mayoría negra, la retórica demócrata tomó otro giro. Ahora critican duramente a la Corte Suprema, cuestionan su legitimidad y la califican como corrupta, abiertamente política y comprometida. Algunos políticos demócratas han insinuado públicamente que los jueces deberían ser fieles a sus intereses, lo que plantea una línea muy delgada entre una crítica severa y una crítica injustificada.

Los demócratas no están precisamente contentos con la Corte Suprema de Estados Unidos desde que la mayoría conservadora de 6-3 se puso en marcha en 2020.

Recientemente, criticaron duramente a la Corte Suprema, cuestionaron su legitimidad y la calificaron como corrupta, abiertamente política y comprometida. El senador Ruben Gallego, posible aspirante presidencial para 2028, publicó que la Corte Suprema está manipulada, mientras que el demócrata de Arizona la consideró la más partidista en la historia de la nación.

Otros demócratas expresaron opiniones similares, comparando a la Corte Suprema encabezada por Roberts con la liderada por el presidente de la Corte Suprema Roger Taney, responsable de la infame decisión Dred Scott. Hay una línea muy delgada entre una crítica severa y una crítica injustificada, ya que algunos candidatos presidenciales demócratas han insinuado públicamente que los jueces deberían ser fieles a sus intereses.

Aunque la Corte Suprema ha ganado las críticas que recibe, teniendo en cuenta las recientes decisiones en casos como Louisiana y Alabama, representa una gran victoria para los republicanos





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