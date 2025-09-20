Delphi-2M: La IA que Predice la Salud Futura y Revoluciona la Medicina Predictiva

Un nuevo modelo de inteligencia artificial, Delphi-2M, desarrollado por investigadores europeos, predice la evolución de la salud a lo largo de dos décadas, anticipando enfermedades y transformando la atención médica.

La inteligencia artificial (IA) está revolucionando múltiples aspectos de la vida humana, y el campo de la salud no es una excepción. El objetivo no es solo facilitar tareas cotidianas, sino también extender la esperanza de vida y mejorar la calidad de la misma.

Un equipo de investigadores del Instituto Europeo de Bioinformática, el Centro Alemán de Investigación del Cáncer (DKFZ) y la Universidad de Copenhague en Dinamarca ha desarrollado un innovador modelo de IA, bautizado como Delphi-2M, que se asemeja a sistemas como ChatGPT, con la capacidad de predecir la evolución de la salud de una persona a lo largo de dos décadas. Este avance representa un paso significativo en la medicina predictiva y podría transformar la atención médica tal como la conocemos.\El estudio, publicado en la revista Nature, revela que Delphi-2M ha sido entrenado con datos de 400,000 individuos almacenados en el UK Biobank de Reino Unido y posteriormente validado con información sanitaria de casi 2 millones de personas en Dinamarca. La herramienta es capaz de calcular la probabilidad de aparición de más de un millar de patologías, considerando factores como el historial médico del paciente, la edad, el sexo y el estilo de vida. Además, simula la evolución del estado de salud a lo largo de veinte años, lo que permitiría a los médicos anticipar problemas de salud y planificar intervenciones preventivas. Delphi-2M ha demostrado una precisión notable, con un 76% de acierto al predecir la siguiente enfermedad en un paciente y un 70% de precisión incluso a diez años vista. Aunque la precisión disminuye a largo plazo (14% para predicciones a 20 años), supera el rendimiento de métodos tradicionales basados en datos demográficos básicos (12%). Los investigadores han enfatizado la importancia de proteger la privacidad, creando historiales médicos simulados pero realistas para la investigación, sin comprometer la información personal.\A pesar de estos avances prometedores, los autores del estudio reconocen limitaciones. La mayoría de los datos de entrenamiento provienen de personas saludables y de alto nivel socioeconómico, con edades entre 40 y 70 años, lo que podría sesgar las predicciones. Para que Delphi-2M sea verdaderamente útil para toda la población, se requiere una expansión significativa de los datos de entrenamiento. Moritz Gerstung, coautor del estudio, señala que aún faltan pasos cruciales antes de la implementación clínica. Es esencial entrenar la IA con grandes volúmenes de datos de diferentes grupos poblacionales, definir casos de uso específicos en colaboración con médicos y pacientes, evaluar el impacto de estas herramientas en ensayos clínicos y establecer marcos legales claros para su uso en la toma de decisiones médicas. Los investigadores estiman que, con las mejoras necesarias, herramientas como Delphi podrían incorporarse a la práctica clínica rutinaria en aproximadamente una década. Este desarrollo representa un futuro prometedor para la medicina, donde la IA juega un papel fundamental en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades





