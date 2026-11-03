Delegación desaloja acampada Sol Madrid último recurso gradual

La Delegación justifica el desalojo de la acampada en Sol como último recurso. Pilar Trinidad explica el proceso gradual ante alteraciones del orden público.

La Delegación del Gobierno ha emitido un comunicado oficial para justificar el desalojo de la acampada en la plaza de Sol como último recurso. Esta institución señala que la medida fue adoptada tras un proceso de actuación gradual y en coordinación con la Policía Municipal de Madrid. La delegada Pilar Trinidad, quien dirige la institución desde hace una semana, respondió así a las acusaciones de violencia dirigidas contra las unidades antidisturbios.

Mecanismo gradual y cambio de circunstancias

La Delegación ha asegurado que la acción se enmarca en un protocolo de actuación progresiva. La institución sostiene que la protesta perdió su carácter reivindicativo inicial y derivó en alteraciones del orden público. Según el texto, el Gobierno protegió en un primer momento el derecho fundamental de reunión al concurrir una finalidad reivindicativa común. Sin embargo, la institución subraya que dicho derecho no es ilimitado en el tiempo ni en la forma.

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Tras más de un mes de protestas, se ha constatado un cambio en las circunstancias y la naturaleza de la acampada. Las principales organizaciones participantes se retiraron del movimiento, lo que alteró el equilibrio original de la protesta. Un gran número de las pernoctaciones correspondían a aspectos ya no vinculados a la causa original. Este desfase generó un entorno propicio para incidentes que la policía documentó detalladamente.

Posiciones de las partes y advertencias previas

La institución detalla que el desalojo no fue una acción sobrevenida ni improvisada. El pasado 26 de octubre, el entonces delegado Francisco Martín remitió un escrito a los acampados. En dicho documento se advertía que el tiempo transcurrido era razonable para hacer llegar sus exigencias a la sociedad. Se planteaba el fin de la protesta para respetar los horarios urbanos y la convivencia ciudadana.

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Al no obtener respuesta favorable, el 29 de octubre se envió un segundo requerimiento. Este documento exigía el desmantelamiento de la acampada a la mayor brevedad. Se solicitaba la disolución de todas las comisiones organizativas y el fin de la reivindicación inicial. A pesar de estas advertencias oficiales, permaneció un grupo residual que se negó a abandonar la plaza central.

Incidentes delictivos y coordinación policial

La Delegación hace mención a los informes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Se han documentado diversos hechos presuntamente delictivos en el interior o en el entorno inmediato de la acampada. Estos incidentes contribuyeron a la decisión final de intervenir para restablecer el orden. La institución niega rotundamente el uso de violencia en las operaciones de limpieza.

El desalojo se ha desarrollado sin violencia según las fuentes oficiales. La delegada emitió un oficio solicitando la retirada final basándose en esos informes policiales. Las acciones se llevaron a cabo bajo los criterios de proporcionalidad y oportunidad. Se prestó especial atención a las personas vulnerables durante la intervención.

Impacto real y próximos pasos en Madrid

Los organizadores de la acampada ya sopesaban desde hace semanas el desmontaje de la protesta. Este lunes, la mayoría de las comisiones acordaron iniciar el traslado de la movilización. La intención es desplazar las acciones a los barrios de Madrid para continuar la presión social.

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Un documento leído por los manifestantes reivindicaba expresamente la plaza como un símbolo histórico. Aunque se reconoce ese valor simbólico, las autoridades priorizaron el orden público. La retirada del grupo residual cierra una etapa de ocupación prolongada en el centro neurálgico de la capital.