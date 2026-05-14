Delegación de Estados Unidos en Cuba: Ratcliffe reúne a funcionarios con contraparte del Ministerio del Interior

El director de la CIA, John Ratcliffe, encabezó una delegación estadounidense a La Habana para reunirse con funcionarios del Gobierno de Cuba, mientras la isla enfrenta un colapso en su sector energético y aumenta las tensiones con Estados Unidos.

El director de la CIA, John Ratcliffe , encabezó una delegación estadounidense a La Habana para reunirse con funcionarios del Gobierno de Cuba , mientras la isla enfrenta un colapso en su sector energético y aumenta las tensiones con Estados Unidos .

Según el Gobierno de Cuba, los funcionarios enfatizaron durante la reunión que Cuba no representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y no hay razones válidas para incluirla en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo de Estados Unidos. También insistieron en que el país no alberga, apoya ni financia terroristas.

La noticia se conoció dos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugiriera que su Gobierno se preparaba para conversar con Cuba, al afirmar que la isla era un ‘país fallido’ que pedía ayuda en medio de una profundización de la crisis económica. Los comentarios del presidente se producen después de que su Gobierno intensificara recientemente las sanciones contra Cuba y meses después de que impusiera de hecho un bloqueo petrolero al país.

A excepción de un cargamento de petróleo ruso donado, funcionarios cubanos afirman que Estados Unidos les ha impedido recibir envíos de petróleo durante más de cuatro meses. La donación rusa de finales de marzo ya se agotó y las reservas de combustible que alimentan la deteriorada red eléctrica de la isla están prácticamente consumidas, según el ministro de Energía y Minas de Cuba.

Los comentarios del ministro se produjeron apenas horas después de que el Departamento de Estado dijera que Estados Unidos ofrecería a la isla US$ 100 millones en ayuda para llevar a cabo ‘reformas significativas al sistema comunista de Cuba’





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