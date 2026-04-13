Definidos los emparejamientos de Playoffs NBA: Play-in y cruces de la Postemporada

La temporada regular de la NBA llega a su fin, dando paso a la emocionante postemporada. El formato del Play-in y los emparejamientos de Playoffs se definen, prometiendo duelos épicos y la lucha por el campeonato. Conoce los detalles de cada conferencia y los equipos que buscarán la gloria.

La temporada regular de la NBA ha concluido, revelando el escenario completo para la postemporada. Tras una intensa fase de competencia que se extendió por meses, los equipos clasificados ya conocen el camino que deberán recorrer en su búsqueda por el campeonato. La emoción se intensifica con la llegada del play-in, un formato que, como es costumbre, añade una dosis extra de dramatismo a la antesala de los playoffs. En esta instancia, compiten las franquicias que ocuparon las posiciones entre el séptimo y el décimo lugar en cada conferencia, y de estos enfrentamientos saldrán los últimos dos clasificados tanto del este como del oeste, que se unirán a los equipos ya asegurados en los playoffs. El inicio de esta fase crucial promete emociones fuertes y partidos decisivos donde cada posesión, cada rebote y cada tiro libre podrían marcar la diferencia entre la gloria y la eliminación.

En la Conferencia Este, la acción comenzará con duelos clave. El ganador del primer partido del play-in, programado para el martes, se enfrentará posteriormente al perdedor del encuentro entre los 76ers y los Magic. El equipo perdedor de este primer duelo estará directamente eliminado, mientras que el ganador tendrá la oportunidad de asegurar el puesto número 7 y enfrentarse a los poderosos Boston Celtics en los playoffs. El perdedor de este segundo partido del play-in, sin embargo, tendrá una segunda oportunidad: se medirá al vencedor del enfrentamiento entre los Hornets y los Heat. Por otro lado, en la Conferencia Oeste, la competencia también se presenta reñida. Los Lakers y los Suns, que se enfrentaron en el último partido de la temporada regular, se encontrarán nuevamente en el play-in. El ganador de este encuentro se enfrentará al perdedor del duelo entre los Suns y los Trail Blazers, mientras que el equipo perdedor de este primer partido de play-in se despedirá de la temporada. El segundo partido de play-in en el Oeste definirá al equipo que jugará por el séptimo puesto en los playoffs, con la posibilidad de enfrentarse a los San Antonio Spurs liderados por Wembanyama. El perdedor de esta serie de partidos de play-in tendrá una última oportunidad de acceder a los playoffs, midiéndose al vencedor del encuentro entre los Clippers y los Warriors.

Los partidos cruciales para definir el octavo puesto en ambas conferencias, tanto en el Este como en el Oeste, se jugarán el viernes. Los ganadores de estos duelos se enfrentarán a los equipos sembrados número uno en sus respectivas conferencias: los Pistons de Detroit en el Este y los actuales campeones, los Oklahoma City Thunder, en el Oeste. Una vez definidos los equipos que ocuparán los puestos séptimo y octavo, se dará inicio a la primera ronda de los playoffs. En la Conferencia Este, los New York Knicks, clasificados en tercer lugar, se medirán a los Atlanta Hawks, quienes finalizaron la temporada regular en sexta posición. Los Cleveland Cavaliers, ubicados en cuarto lugar, se enfrentarán a los Toronto Raptors, que lograron el quinto puesto en la clasificación. En la Conferencia Oeste, los Denver Nuggets, que terminaron terceros, jugarán contra los Minnesota Timberwolves, ubicados en sexta posición, mientras que Los Ángeles Lakers, cuartos, se enfrentarán a los Houston Rockets, que obtuvieron el quinto lugar.

Mientras tanto, los equipos que lograron los mejores récords de la temporada regular, como los Pistons de Detroit y los Oklahoma City Thunder, esperan a sus rivales de playoffs, que se definirán tras los partidos de play-in. Los Boston Celtics, segundos sembrados en el Este, esperan al ganador del duelo entre los Magic y los 76ers, mientras que los San Antonio Spurs, segundos sembrados en el Oeste, aguardan al ganador del enfrentamiento entre los Suns y los Trail Blazers. Todas las series de playoffs, que prometen intensos enfrentamientos, comenzarán entre el sábado y el domingo, y se jugarán al mejor de siete partidos. Los dos primeros juegos se disputarán en la cancha del equipo mejor clasificado, seguidos por dos juegos en la cancha del equipo peor clasificado. En caso de ser necesarios, el quinto y séptimo partido se jugarán en el estadio del equipo mejor preclasificado, mientras que el sexto partido se jugará en el estadio del equipo peor preclasificado. Las esperadas finales de la NBA, donde se enfrentarán los campeones del Este y del Oeste, comenzarán el 3 de junio, culminando así una temporada llena de emociones y competencia al más alto nivel.





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