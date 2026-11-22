El desequilibrio comercial español toca 69.586 millones de euros por importaciones de China y Nigeria, amenazando el crecimiento económico.

El déficit comercial de España ha escalado hasta rozar los 70.000 millones de euros en el periodo comprendido entre octubre de 2025 y septiembre de 2026. Esta cifra, que se sitúa en 69.586 millones de euros, amenaza con convertir el ejercicio 2026 en el peor registro histórico para la balanza exterior desde la profunda crisis económica de 2008. La magnitud del desequilibrio pone de manifiesto una vulnerabilidad estructural en el modelo productivo nacional que los expertos analizan con preocupación creciente.

Causas del Desequilibrio Comercial

El principal motor de esta expansión del déficit ha sido el crecimiento asimétrico entre la demanda interna de bienes extranjeros y la capacidad de ventas en el exterior. Entre enero y septiembre de 2026, las importaciones aumentaron un 7,4 por ciento, mientras que las exportaciones solo lograron un avance del 4,2 por ciento. Esta diferencia de tasas ha elevado el saldo negativo acumulado hasta los 53.638 millones de euros durante los primeros nueve meses del año, lo que representa un incremento del 31 por ciento con respecto a periodos anteriores.

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Papel de China y Nigeria

China ha sido el factor clave en este escenario, con un desequilibrio bilateral que aumentó en 5.000 millones de euros durante diez meses, alcanzando los 35.500 millones de euros. Este impacto se debe principalmente al fuerte aumento de las importaciones de vehículos y productos manufacturados procedentes de Pekín. Paralelamente, Nigeria ha contribuido significativamente al desequilibrio global debido a las compras masivas de crudo, lo que ha disparado el déficit comercial con ese país africano hasta los 45.000 millones de euros al cerrar el mes de agosto. De este total, el 67 por ciento se atribuye específicamente al desequilibrio con la potencia asiática.

Impacto en el Crecimiento Económico

Los economistas advierten que este déficit, estimado en el 3,9 por ciento del Producto Interior Bruto, está restando puntos al crecimiento económico nacional. La necesidad de financiar esta salida neta de capital implica que el sector exterior actúa como un lastre en lugar de un motor de la expansión. Este dato contrasta con la bonanza aparente, dado que se prevé un crecimiento del PIB del 2,6 por ciento para este año. En comparación, el déficit alcanzó los 71.603 millones de euros en 2022, un periodo marcado por la crisis de abastecimiento energético provocada por la invasión rusa de Ucrania, lo que sugiere que la situación actual se acerca a niveles de estrés histórico.

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Compensaciones del Sector Servicios

No obstante, esta crisis comercial de bienes se compensa parcialmente por el fuerte superávit generado en el sector servicios. El turismo mantiene su posición como uno de los principales motores de la economía española, generando ingresos sustanciales. Además, sectores como la consultoría, la ingeniería y la informática registran balances positivos que contrarrestan, en cierta medida, la salida de capital por la compra de mercancías físicas. A pesar de estas compensaciones, el acumulado del desequilibrio entre enero y septiembre se ha mantenido en 10.586 millones de euros, una cifra casi idéntica a la del mismo periodo del año anterior, lo que indica una falta de mejora en la competitividad industrial.

Riesgos a Largo Plazo

Si bien un dato puntual puede resultar asumible para la economía, los expertos advierten que la cronificación de este déficit aumentaría la deuda pública y la dependencia exterior. Esta situación dejaría a la economía española vulnerable a shocks externos y presionaría la sostenibilidad del crecimiento a medio y largo plazo. El contexto se complica por la incertidumbre global, incluida la guerra comercial sin freno y la crisis energética por el bloqueo del estrecho de Ormuz. Los analistas consideran que es anómalo que con un crecimiento del PIB esperado del 2,6 por ciento, el déficit comercial se sitúe en el 3,9 por ciento, un nivel muy superior al 3,4 por ciento con el que cerró el año anterior y lejano a los niveles de la gran crisis de 2008, cuando superó el 8 por ciento del PIB.