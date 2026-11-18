Documentos internos revelan que Deutsche Bank ignoró deficiencias de supervisión que permitieron el desvío de 94 millones en corrupción de Defex para contratos en Angola.

Un informe interno de Deutsche Bank confirma que su sede en España permitió deficiencias críticas de supervisión que facilitaron un gigantesco escándalo de corrupción vinculado a la empresa pública de armamentos Defex. La investigación detalla cómo la entidad financiera alemana, identificada internamente como principal socio financiero, ignoró señales de alerta durante operaciones millonarias en Angola entre 2008 y 2009.

Operación de 153 millones en Angola

El 9 de julio de 2014, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizaron una visita no anunciada a las oficinas de Deutsche Bank en España para solicitar documentación sobre una venta irregular de armas por 153 millones de euros. Esta operación, adjudicada a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Defex y Comercial Cueto, representaba el mayor beneficio obtenido a través de la trama corrupta que eventualmente provocó el cierre de Defex.

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El auto de procesamiento emitido por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata estableció que la compañía solo destinó 59 millones de euros a la ejecución real del contrato de suministro policial. Los 94 millones restantes fueron desviados sistemáticamente para pagar sobornos a autoridades angoleñas, comisiones para intermediarios, beneficios corporativos y sobresueldos a los directivos implicados en la trama.

Control insuficiente y retraso en alertas

Los documentos revelados a través de la investigación transnacional liderada por los periodistas Josy Joseph y Khadija Sharife muestran que los controles sobre los movimientos de fondos realizados por el equipo de Structured Trade and Export Finance (STEF) fueron escasos o nulos. El banco procesó decenas de transacciones clave actuando como agente de pagos, canalizando los fondos desde la agencia china Eximbank hacia cuentas internas que se liberaban conforme se presentaban adendas y facturas.

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A pesar de ser el vehículo principal para los 153 millones del Gobierno de Angola, Deutsche Bank tardó más de dos años desde la orden de registro en notificar al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales en España (Sepblac) sobre nueve millones de euros en transferencias sospechosas. La entidad cobró una comisión del 0,5%, equivalente a 765.000 euros, por gestionar esta operación que finalmente quedó en evidencia judicial como un mecanismo de lavado de dinero.

Desvíos y sentencias pendientes

Las actividades de prevención implementadas por la entidad fueron calificadas por la justicia como absolutamente insuficientes para impedir el blanqueo de capitales. Bajo esta inacción, se autorizó el desvío de casi cuatro millones de euros a la sociedad luxemburguesa JTL Financial y transferencias de 851.000 euros al Fondo Social de la Policía de Angola. El último movimiento registrado desde la cuenta de la UTE ocurrió el 19 de julio de 2011, dos años después del vencimiento del contrato, con un abono de 100.160 euros a Guilherme Taveira.

La investigación judicial que derivó en el enjuiciamiento de 24 personas puso de manifiesto la compleja red de sociedades en España, Luxemburgo y Angola. El juicio correspondiente a esta parte de la trama está actualmente programado para inicios de 2027, mientras que Defex, fundada en 1972 y participada mayoritariamente por el Estado, quedó disuelta como consecuencia directa de estos escándalos de corrupción internacional.