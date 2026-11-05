El Reino Unido enfrenta una crisis de salud pública con niveles críticos de vitamina D en jóvenes. Síntomas, riesgos y recomendaciones médicas ante el aumento del raquitismo.

La profesora de educación especial Saskia experimentó síntomas debilitantes como mareos intensos, náuseas constantes, palpitaciones aceleradas y sensación de calor extremo, lo que contrastaba drásticamente con su historial de alta actividad física como arquera entusiasta y futbolista que practicaba cuatro veces por semana. Aunque estos signos específicos no se vincularon directamente con su condición, su experiencia personal iluminó un problema de salud más amplio en el Reino Unido, donde los niveles bajos de vitamina D se están propagando rápidamente en ciertos grupos demográficos, afectando especialmente a niñas y mujeres jóvenes. Según los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Dieta y Nutrición, casi una cuarta parte de los jóvenes de entre 11 y 18 años recibieron un diagnóstico oficial de esta deficiencia nutricional en el último año, señalando una tendencia alarmante que requiere atención inmediata.

Causas y mecanismos de la deficiencia

La vitamina D es un nutriente esencial que el cuerpo obtiene principalmente a través de la exposición de la piel a la luz ultravioleta del sol, complementada por pequeñas cantidades provenientes de la dieta, como el pescado azul y la carne, o mediante el consumo de suplementos. Sin embargo, la capacidad del organismo para sintetizar esta vitamina disminuye significativamente en regiones con baja intensidad lumínica o durante las estaciones con menor exposición solar. Factores como el uso de protector solar y la decisión de cubrir partes del cuerpo del cuerpo reducen aún más la producción natural, a pesar de los beneficios protectores de estas prácticas.

Also read Es la película más vista de Prime Video en todo el mundo y tiene a España enganchada a la adaptación de estos libros superventas

Además, la tonalidad de la piel juega un papel crucial en la absorción de los rayos ultravioleta, ya que las personas con piel más oscura requieren una exposición más intensa y prolongada a la luz solar para generar la misma cantidad de vitamina D que aquellas con piel más clara. Esta variabilidad biológica significa que las recomendaciones generales deben considerarse con cautela, ya que los individuos con mayor melanina pueden ser más vulnerables a la deficiencia incluso en ambientes con luz moderada, especialmente si combinan estas características con estilos de vida interiores o el uso constante de ropa que cubre la mayor parte del cuerpo.

Concienciación médica y síntomas ocultos

La doctora Suma Uday, endocrinóloga pediátrica, ha destacado la naturaleza engañosa de esta condición al describirla como la enfermedad silenciosa, advirtiendo que la deficiencia de vitamina D en jóvenes y adultos es extremadamente difícil de detectar mediante síntomas evidentes y puede pasar desapercibida o ser diagnosticada erróneamente como otras afecciones comunes. Los médicos en el Reino Unido generalmente no solicitan análisis de sangre rutinarios para verificar los niveles de esta vitamina, optando por recetar suplementos preventivos cuando los pacientes expresan preocupación o pertenecen a grupos de alto riesgo, lo que puede limitar la capacidad de identificar el alcance real del problema en la población general.

Advertisement

El caso de Amaka Osu, una estudiante de 21 años que trabaja y estudia simultáneamente, ilustra cómo los síntomas pueden confundirse fácilmente con el cansancio normal derivado de la carga académica y laboral. Ella experimentaba fatiga constante y dificultades visuales que llevaron a su compañera de piso a buscar ayuda de urgencia, donde finalmente se confirmó el diagnóstico de deficiencia de vitamina D. A pesar de mejorar notablemente tras el tratamiento con suplementos, Osu expresa ansiedad recurrente ante la posibilidad de que los síntomas regresen, subrayando el impacto emocional y físico que esta condición tiene en la vida diaria de las jóvenes.

Riesgos a largo plazo y propuestas de salud pública

La deficiencia de vitamina D está directamente relacionada con el raquitismo, una enfermedad ósea que afecta principalmente a bebés y niños pequeños, mientras que en adultos provoca una condición similar caracterizada por el debilitamiento óseo conocida como osteomalacia. La doctora Uday advierte sobre un déficit vitalicio que impacta en múltiples etapas de la vida de las mujeres, desde la adolescencia hasta el embarazo y el desarrollo del recién nacido, y señala que, a pesar de haber transcurrido 100 años desde el descubrimiento de esta vitamina, el raquitismo no ha desaparecido completamente de la sociedad.

La Dra. Hewison sugiere que el gobierno debería estudiar la posibilidad de enriquecer los alimentos de manera más generalizada durante su producción, siguiendo el ejemplo de países como Canadá y Suecia, donde existen políticas obligatorias en este sentido. En el Reino Unido, aunque algunos productos como los cereales para el desayuno y las cremas para untar ya están enriquecidos con vitamina D, su consumo sigue siendo voluntario, lo que limita la efectividad de estas intervenciones. Se plantea la necesidad de aceptar que, para ciertos grupos demográficos vulnerables, la suplementación con vitamina D debe convertirse en una práctica habitual y estandarizada para mitigar los riesgos de salud pública a largo plazo.