El abogado de Julio Iglesias cuestiona el procedimiento judicial ante la Audiencia Nacional, argumentando irregularidades y motivaciones políticas en la investigación.

El letrado de Julio Iglesias ha emitido un contundente rechazo formal ante la decisión judicial de admitir a trámite una querella por agresiones sexuales, calificando el proceso de irregular y cuestionando la competencia territorial del juez instructor. La defensa argumenta que la elección de España como sede para investigar hechos supuestamente ocurridos en el país de origen de los denunciados constituye una maniobra estratégica destinada a perjudicar al artista.

Argumentos Jurídicos Sobre la Competencia

El abogado de Julio Iglesias ha señalado que, desde una perspectiva estrictamente legal, la acción del juez instructor es comprensible pero extraña, ya que la Ley Orgánica del Poder Judicial establece las competencias claramente definidas. El letrado ha explicado que el juzgador cuestiona la elección del foro español al considerar que el delito podría haberse denunciado en el país de origen, donde la investigación se podría haber llevado a cabo con mayor eficacia y facilidad.

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Según la defensa, esta situación ha generado dudas legítimas sobre la competencia de la Audiencia Nacional, ya que el sistema judicial suele priorizar el lugar de los hechos para garantizar una prueba más sólida. El equipo legal ha enfatizado que, aunque no existe objeción directa a la interpretación jurídica vigente, la decisión representa un giro procesual inusual que merece un escrutinio detallado por parte de los tribunales superiores.

Discrepancias en el Relato de los Hechos

Uno de los puntos centrales de la impugnación gira en torno a una sustancial variación entre el relato inicial presentado por las denunciantes y la versión contenida en el escrito de querella actual. El abogado ha destacado que, en sus declaraciones iniciales, las empleadas mencionadas eran descritas como personas que colaboraron activamente para facilitar la comisión del delito, un dato crucial que ha sido omitido o modificado significativamente.

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Esta inconsistencia ha llevado a la defensa a cuestionar la veracidad de la acusación, señalando que las personas involucradas no aparecen en la versión actual porque carecen de nacionalidad española, lo que podría indicar una selección estratégica de testigos. El letrado ha argumentado que este cambio fundamental en la narrativa sugiere una construcción procesal que se aleja de la cronología real de los eventos descritos inicialmente.

Estrategia Pericial y Validez de las Pruebas

Respecto a la evidencia física y digital, el equipo legal de Julio Iglesias ha restado importancia probatoria a la admisión inicial de ciertas pruebas, como el valor de una fotografía filtrada que muestra marcas de mordeduras y arañazos. La defensa sostiene que estos elementos visuales requieren una verificación temporal rigurosa y no deben ser considerados como pruebas concluyentes sin un análisis forense exhaustivo que certifique su origen y fecha.

Adicionalmente, el abogado ha cuestionado el peso que se le está dando a unos mensajes de WhatsApp que, según la estrategia procesal, podrían contradecir el testimonio de las denunciantes. La defensa insiste en que la admisión de una querella no implica que lo descrito en ella sea veraz, y ha advertido sobre el riesgo de juzgar casos privados basándose en evidencias fragmentarias o descontextualizadas.

Motivaciones Políticas y Consecuencias Futuras

La defensa ha atribuido una motivación explícita detrás de la decisión judicial, sugiriendo que el objetivo principal es causar daño mediático y reputacional a Julio Iglesias a través de un procedimiento en España. El letrado ha afirmado que este enfoque busca generar un impacto negativo en la carrera del cantante, aprovechando la visibilidad del caso en la justicia española para amplificar la controversia más allá de sus límites legales.

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Ante este escenario, la próxima etapa del proceso dependerá de la resolución del Tribunal Supremo, especialmente en el contexto de otros casos pendientes. La defensa mantiene que la fecha de retorno de las partes involucradas se determinará únicamente cuando el Tribunal Supremo archive la causa correspondiente, marcando así el fin oficial de la investigación en esta instancia judicial.