Defensa de Begoña Gómez Presenta Informe que Niega Perjuicio a la Universidad Complutense

La defensa de Begoña Gómez argumenta que la Universidad Complutense no sufrió ningún perjuicio por el desarrollo de un software financiado por empresas privadas, presentando un informe que detalla un superávit económico para la institución.

La defensa de Begoña Gómez ha presentado un exhaustivo informe ante el juez Juan Carlos Peinado, en el que se argumenta de manera contundente que la Universidad Complutense de Madrid no ha sufrido ningún tipo de perjuicio económico como consecuencia del desarrollo de un software vinculado a la cátedra que dirigía.

El documento, elaborado por el doctor Jesús Rodríguez Márquez, reconocido profesor titular de Derecho financiero y tributario, desmonta la acusación de apropiación indebida que investiga el juez, señalando que las cifras oficiales presentadas por la propia universidad revelan un superávit significativo a favor de la entidad pública. Este informe se centra en la controversia generada en torno a la financiación y el uso de un software creado durante el desarrollo de la cátedra, destinado inicialmente a facilitar el cumplimiento de criterios de sostenibilidad a pequeñas y medianas empresas, abriendo así el acceso a ayudas públicas.

La herramienta, concebida como un servicio gratuito para todos los usuarios, fue financiada a través de aportaciones de empresas privadas de gran relevancia en el sector tecnológico, como Indra, Google y Telefónica. La Universidad Complutense, en un primer momento, estimó un perjuicio económico de 113.509,32 euros, resultado de la suma de los importes correspondientes a los contratos suscritos (108.765,79 euros) y los costes asociados al personal y la dirección del proyecto (4.743,53 euros).

Sin embargo, el informe de la defensa de Gómez refuta esta cifra, argumentando que el supuesto perjuicio no puede calcularse en base a las inversiones realizadas en la elaboración de la plataforma, ya que esta se desarrolló como una herramienta propia de la Cátedra, en el marco de un convenio establecido con las empresas patrocinadoras. Se enfatiza que la Universidad Complutense nunca podría considerar un perjuicio el gasto de fondos proporcionados por terceros para las finalidades estipuladas en el convenio.

El análisis detallado del informe revela que la Universidad Complutense recibió un total de 158.400 euros por parte de las empresas privadas, destinados específicamente a las actividades de la Cátedra, incluyendo el desarrollo del software. La universidad cuantificó que de estos fondos, 108.765,79 euros se utilizaron para los fines previstos en el convenio, es decir, para la elaboración y el funcionamiento del software.

Además, la UCM recibió 17.600 euros adicionales para cubrir los gastos de personal y dirección relacionados con la Cátedra. No obstante, el informe destaca que el gasto real de la universidad en estos conceptos fue de solo 4.743,53 euros, lo que generó un superávit de 12.856,47 euros a favor de la institución.

Este superávit, según la defensa de Gómez, demuestra claramente que la Universidad Complutense no solo no sufrió ningún perjuicio, sino que incluso obtuvo beneficios económicos gracias a la financiación privada. El informe subraya que el dinero recibido por las empresas privadas se destinó íntegramente a la finalidad para la que fue otorgado, cumpliendo así con la obligación contractual de la universidad.

Se argumenta que, de no haber sido así, la Universidad Complutense habría sido la responsable de causar un perjuicio a los patrocinadores, debiendo restituir la financiación recibida e incluso indemnizar por los daños ocasionados. Por lo tanto, el posible perjuicio, en caso de existir, no podría cuantificarse en los gastos que eran debidos y obligatorios para la Complutense en virtud del convenio y el contrato suscritos con las entidades privadas.

La defensa de Gómez insiste en que la universidad actuó de manera transparente y cumplió con todas sus obligaciones contractuales, desmintiendo así las acusaciones de apropiación indebida. En resumen, el informe presentado por la defensa de Begoña Gómez ante el juez Peinado constituye una sólida refutación de las acusaciones de perjuicio económico a la Universidad Complutense.

El documento, respaldado por un análisis exhaustivo de las cifras y los convenios existentes, demuestra que la universidad no solo no sufrió pérdidas, sino que incluso obtuvo un superávit gracias a la financiación privada destinada al desarrollo del software. El profesor Rodríguez Márquez, autor del informe, argumenta de manera convincente que los gastos realizados fueron debidos y obligatorios en virtud de los acuerdos suscritos con las empresas patrocinadoras, y que cualquier desviación de la finalidad original de los fondos habría generado un perjuicio a estas empresas, no a la universidad.

La defensa de Gómez enfatiza que la Universidad Complutense actuó con total transparencia y cumplió con todas sus obligaciones contractuales, desmintiendo así las acusaciones de apropiación indebida. El informe concluye que el posible perjuicio, en caso de existir, no puede cuantificarse en los gastos realizados, ya que estos eran necesarios y obligatorios para la Complutense.

Este informe se presenta como una pieza clave en la defensa de Begoña Gómez, buscando aclarar la situación y demostrar la legalidad de las acciones realizadas en relación con la cátedra y el desarrollo del software. La presentación de este documento busca contrarrestar la narrativa de la investigación judicial y ofrecer una perspectiva clara y fundamentada sobre los hechos, resaltando la ausencia de cualquier tipo de irregularidad o perjuicio económico para la Universidad Complutense





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