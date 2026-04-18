Defensa de Begoña Gómez critica la celeridad del juez y exige respuesta a recursos

El equipo legal de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha presentado un escrito ante el juez Juan Carlos Peinado cuestionando la instrucción acelerada de su caso y la inminente elevación a juicio oral sin haber resuelto sus recursos pendientes. Argumentan que esta actuación vulnera el derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva.

La defensa de Begoña Gómez ha tomado una nueva iniciativa frente a la decisión del juez Juan Carlos Peinado de dar por finalizada la fase de instrucción en su contra y remitir el caso a un tribunal de jurado para juzgarla por cuatro presuntos delitos de corrupción.

En un escrito presentado este viernes, la abogacía de la esposa del presidente del Gobierno reprocha al magistrado haber llevado a cabo una instrucción calificada de anormalmente acelerada, y haber concluido la investigación incluso antes de resolver el último recurso interpuesto, el cual solicita la revocación de la posibilidad de que el juicio sea deliberado por nueve ciudadanos legos en derecho. El abogado y exministro de Justicia Antonio Camacho, quien lidera la defensa, expone que, si bien es consciente de que este tipo de recursos no poseen efectos suspensivos, considera ilógico que el juez continúe avanzando en el procedimiento sin haber proporcionado una respuesta a las pretensiones planteadas. Según el escrito, esta actuación atenta directamente contra el derecho a la defensa de su representada. La continuación del procedimiento penal sin que el órgano judicial haya resuelto los recursos presentados constituye, a juicio de la defensa, una clara vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, impidiendo la defensa en condiciones de igualdad. Se subraya que, en ausencia de una respuesta por parte del juzgado, la defensa se ve imposibilitada de ejercer un debido control sobre las resoluciones judiciales, un aspecto esencial para la garantía de un proceso justo. Tras dos años de instrucción y a pocos meses de cumplir la edad de jubilación forzosa en septiembre, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha dado por concluida su polémica investigación. La propuesta del magistrado es sentar a Begoña Gómez en el banquillo de los acusados para que sea juzgada por cuatro delitos: malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Paralelamente, el juez ha decidido procesar a la asesora en La Moncloa Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés por los mismos tipos delictivos. Sin embargo, la defensa de Begoña Gómez ya había recurrido previamente la decisión de convertir el procedimiento en un juicio por jurado. Ahora, a través del nuevo escrito, se le recuerda al juez Peinado que el derecho de defensa no se satisface únicamente con la interposición de un recurso, sino que requiere, de manera indispensable, una respuesta explícita, debidamente motivada y dentro de un plazo razonable por parte de la autoridad judicial. La omisión de esta respuesta genera, según la defensa, una situación de incertidumbre procesal que resulta incompatible con el ejercicio pleno del derecho de defensa. Se argumenta que el procedimiento penal está avanzando sin que se haya depurado previamente la validez o corrección de las resoluciones que han sido objeto de recurso, lo cual genera una inseguridad jurídica considerable. El juez Peinado, tras considerar que la fase de investigación se ha completado, concedió a las partes un plazo de cinco días para presentar sus conclusiones. El magistrado fundamenta su decisión de que Gómez debe ser juzgada en su convicción de que esta habría aprovechado su condición de esposa del presidente del Gobierno para influir en la creación de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid en octubre de 2020, cátedra que ella codirigía y de la que dependía un máster. Además, el juez considera que el tráfico de influencias se extendió a un procedimiento público en el que una de las empresas de Juan Carlos Barrabés obtuvo un contrato de la administración, a pesar de que Begoña Gómez había enviado dos cartas de recomendación en dicho expediente, si bien se apunta que una treintena de entidades hicieron lo propio. El instructor también señala el desarrollo de un software y la inscripción de un dominio web a nombre de Begoña Gómez como indicios de delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida. En cuanto al delito de malversación, el magistrado sostiene que la asesora de La Moncloa habría sido utilizada para las actividades universitarias de la esposa del presidente del Gobierno, y no exclusivamente para funciones institucionales, lo que sugiere un posible desvío de recursos públicos





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