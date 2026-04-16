Defensa confirma adjudicaciones de artillería a Indra y EMandE; Santa Bárbara recurrirá a la Audiencia Nacional

El Ministerio de Defensa desestima el recurso de Santa Bárbara Sistemas contra contratos de artillería por 7.240 millones de euros adjudicados a Indra y Escribano. La compañía recurrirá a la Audiencia Nacional.

El Ministerio de Defensa ha resuelto desestimar de manera íntegra el recurso de alzada interpuesto por Santa Bárbara Sistemas , subsidiaria de la estadounidense General Dynamics, contra dos importantes contratos de artillería que suman 7.240 millones de euros. Estas adjudicaciones recayeron en dos uniones temporales de empresas (UTE) conformadas por Indra y Escribano Mechanical and Engineering (EMandE).

La resolución del Ministerio, a través de un comunicado oficial, subraya que el proceso de contratación se ha llevado a cabo con estricto apego a la legalidad vigente. Se enfatiza, en particular, que en el contexto de la contratación ligada a la Defensa nacional, las decisiones deben priorizar la salvaguarda de los intereses esenciales de seguridad, la garantía del suministro continuo, la promoción de la autonomía estratégica y la disponibilidad operativa de las capacidades militares. Estos elementos cruciales fueron debidamente sopesados por la Administración, en conformidad con el marco jurídico tanto español como de la Unión Europea, bajo la dirección de Margarita Robles. Adicionalmente, la cartera de Defensa ha comunicado que la misma resolución desestima la solicitud de acceso al expediente de contratación que Santa Bárbara Sistemas ha requerido de forma reiterada. El Ministerio argumenta que no existen los presupuestos legales que justifiquen tal acceso, alineándose con precedentes establecidos por el Tribunal Supremo en casos similares. Con esta determinación, el Ministerio de Defensa reafirma la validez de las adjudicaciones concedidas a las UTE de Indra y EMandE. La resolución marca el fin de la vía administrativa para esta disputa, si bien se contempla la posibilidad de interponer recursos ante la Audiencia Nacional. La compañía Santa Bárbara Sistemas, pese a no haber recibido aún notificación formal de la resolución, ya ha manifestado su intención de recurrir a la Audiencia Nacional una vez agotados los trámites administrativos. Fuentes de la compañía han explicado que la presentación del recurso de alzada era un paso previo indispensable. No obstante, Santa Bárbara Sistemas reitera su voluntad de colaborar con las empresas e instituciones del sector de la Defensa para alcanzar los objetivos del Ministerio y dotar a las Fuerzas Armadas de los recursos necesarios. Paralelamente al recurso de alzada ante el Ministerio de Defensa, Santa Bárbara Sistemas mantiene abierto otro frente judicial. La empresa ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo relativo a los 3.000 millones de euros en préstamos estatales concedidos al 0% de interés a Indra y EMandE. Estos préstamos fueron destinados a la prefinanciación de los programas de modernización militar adjudicados. En concreto, el suministro del sistema de artillería autopropulsada sobre ruedas supuso una adjudicación de casi 2.686 millones de euros, con una prefinanciación de 1.181 millones de euros mediante créditos estatales sin intereses. Por su parte, el sistema de artillería de cadenas, con una adjudicación de 4.554 millones de euros, se benefició de un préstamo público de 1.821 millones de euros sin intereses. Si bien el recurso inicial de Santa Bárbara se centraba en estos dos contratos de artillería, el litigio en el Tribunal Supremo podría tener implicaciones más amplias, extendiéndose a otros créditos concedidos por el Gobierno para diferentes programas de modernización militar. El Ejecutivo ha destinado un total de 14.224 millones de euros en préstamos sin intereses a diversas empresas para la prefinanciación de estos programas, incluyendo aquellos adjudicados a Santa Bárbara Sistemas, como la actualización de los blindados Pizarro. Ante esta situación, empresas como Indra, EMandE, Telefónica y el grupo Oesía, todas ellas beneficiarias de créditos públicos para la modernización militar, se han personado como codemandadas en el proceso judicial iniciado por Santa Bárbara Sistemas en el Alto Tribunal





ExpansionBolsa / 🏆 34. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ministerio De Defensa Santa Bárbara Sistemas Indra Escribano Mechanical And Engineering Audiencia Nacional

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

De los Mozos ratifica a la cúpula de Indra en la nueva etapa con SimónIndra inicia una nueva etapa de gobernanza bajo la presidencia no ejecutiva de Ángel Simón, un nuevo periodo en el que el comité de dirección cuenta con total respaldo del...

Read more »

Indra lidera las posiciones cortas del Ibex, superando a Repsol y EnagásIndra se convierte en la empresa del Ibex con mayor exposición a fondos con posiciones cortas, alcanzando un 4,35% de su capital. Esta situación, valorada en 395 millones de euros, se produce en medio de una disputa por la presidencia del grupo y movimientos estratégicos de fondos como AQR, WorldQuant y CPPIB.

Read more »

Indra, víctima de los cortoplacistas en el IbexIndra se ha convertido por primera vez en la empresa del Ibex con mayor exposición inversora de estos fondos, según datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)....

Read more »

Indra retrasa a después de verano la actualización de su plan estratégicoLicenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Escribe en la sección de Empresas de Expansión cubriendo información de los sectores de automoción, industria, defensa y empresas públicas. Anteriormente dio cobertura a la información de empresas en la agencia de noticias Europa Press.

Read more »

Defensa tumba el recurso de Santa Bárbara contra los contratos de artillería de Indra y EM&E de 7.240 millonesLicenciado en Periodismo por la Universidad Complutense, comenzó su carrera en la Agencia EFE en las delegaciones de Brasil y Uruguay y se especializó en información económica en Europa Press, donde estuvo casi cinco años y cubrió el sector de las telecos y la defensa.

Read more »

Defensa confirma la adjudicación de contratos de artillería a Indra y Escribano, desestimando el recurso de Santa Bárbara SistemasEl Ministerio de Defensa ha desestimado el recurso de Santa Bárbara Sistemas, filial de General Dynamics, contra la adjudicación de dos grandes contratos de artillería para el Ejército de Tierra, valorados en 7.240 millones de euros. Las adjudicaciones recaen en la unión temporal de empresas (UTE) formada por Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). Defensa argumenta que el procedimiento se ha desarrollado con pleno respeto a la legalidad y priorizando intereses esenciales de seguridad, autonomía estratégica y disponibilidad operativa.

Read more »