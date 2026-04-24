DeepSeek Lanza V4: Un Nuevo Modelo de IA que Desafía a los Gigantes Estadounidenses

DeepSeek presenta su modelo de inteligencia artificial V4 de código abierto, que compite con modelos de OpenAI, Anthropic y Google en razonamiento, conocimiento general y capacidades de agentes, destacando por su eficiencia y ventana de contexto de un millón de tokens.

La empresa tecnológica china DeepSeek ha revolucionado el panorama de la inteligencia artificial con el lanzamiento de su modelo V4, una versión preliminar de código abierto que promete competir directamente con los gigantes estadounidenses del sector.

Este nuevo modelo, disponible en dos variantes – V4-Pro y V4-Flash – se posiciona como un contendiente serio en áreas cruciales como el razonamiento complejo, el conocimiento general y las capacidades de los agentes de IA. DeepSeek afirma que su versión más potente, V4-Pro-Max, supera a modelos de referencia como Claude-Opus-4.6-Max de Anthropic y GPT-5.4-xHigh de OpenAI en pruebas de conocimiento, demostrando un rendimiento comparable en tareas de ingeniería de software.

Si bien reconoce que Gemini-3.1-Pro-High de Google mantiene una ligera ventaja en ciertos aspectos del razonamiento, el V4 representa un avance significativo para la empresa y para la industria de la IA en China. Una de las características más destacadas del V4 es su impresionante ventana de contexto de hasta un millón de tokens.

Esta capacidad, que supera a la de muchos modelos existentes, permite al sistema procesar y comprender textos mucho más extensos, lo que se traduce en una mayor precisión y coherencia en sus respuestas. DeepSeek atribuye este logro a una nueva arquitectura de atención que optimiza el uso de recursos computacionales y de memoria, reduciendo los costes asociados al entrenamiento y la ejecución del modelo.

Además, el V4 ha sido específicamente optimizado para integrarse con marcos de agentes populares como Claude Code, OpenClaw, OpenCode y CodeBuddy, mejorando su rendimiento en tareas de codificación y generación de documentos. Esta versatilidad lo convierte en una herramienta valiosa para desarrolladores y empresas que buscan automatizar procesos y crear aplicaciones inteligentes.

La compañía, sin embargo, ha optado por no revelar detalles sobre los chips utilizados para entrenar el V4, manteniendo un cierto secretismo en torno a su estrategia de hardware. Esta decisión contrasta con la transparencia mostrada en 2025 con su modelo R1, cuyo coste de entrenamiento y duración fueron ampliamente divulgados, generando un debate sobre la posibilidad de desarrollar modelos avanzados con recursos limitados.

El lanzamiento del V4 se produce en un momento de intensa competencia en el sector de la IA en China. Empresas como Baidu, Alibaba, Tencent, ByteDance y MiniMax están invirtiendo fuertemente en el desarrollo de modelos y agentes de IA, impulsadas por la rivalidad tecnológica con Estados Unidos y el apoyo del gobierno chino a la autosuficiencia en este campo estratégico.

Las restricciones impuestas por Washington al acceso de China a semiconductores avanzados han incentivado a las empresas chinas a buscar soluciones innovadoras para superar estas limitaciones y desarrollar sus propias capacidades tecnológicas. DeepSeek, con su enfoque en la eficiencia y la optimización de recursos, se ha posicionado como un actor clave en esta carrera tecnológica.

El éxito de su modelo R1, que demostró ser competitivo con sus pares estadounidenses a una fracción del coste, sentó las bases para el desarrollo del V4 y consolidó la reputación de la empresa como un líder en la innovación de la IA. En los últimos meses, DeepSeek ha continuado expandiendo su catálogo de productos con nuevas versiones de R1 y sistemas como DeepSeek-OCR y V3.2, reforzando su compromiso con el desarrollo de soluciones de IA de vanguardia.

El V4 representa un paso adelante significativo en esta dirección, y se espera que tenga un impacto considerable en el mercado global de la inteligencia artificial





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