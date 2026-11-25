La fragmentación y la polarización dejan fuera a formaciones clave como Jaén Merece Más del Congreso. Solo Teruel Existe y Soria ¡YA! mantienen presencia nacional en las generales.

En las próximas elecciones generales del 29-N, la plataforma política que nació para denunciar la despoblación y los desequilibrios territoriales en España se presentará notablemente reducida. De todas las formaciones que surgieron del movimiento conocido como la España Vaciada, únicamente dos de ellas, Teruel Existe y Soria ¡YA!, concurrirán a los comicios para conseguir representación en el Congreso de los Diputados.

Esta drástica merma en la presencia provincialista contrasta fuertemente con el esplendor inicial del movimiento, cuando la lucha contra el éxodo rural y la falta de servicios básicos logró unir a múltiples partidos bajo una misma bandera. El declive del modelo de la España Vaciada se ha vuelto evidente en el último año, evidenciando las dificultades estructurales y estratégicas que enfrentan las fuerzas localistas en un contexto político cada vez más polarizado.

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Renuncia estratégica y polarización ideológica

Las formaciones que finalmente deciden no participar en esta cita electoral, como Jaén Merece Más y Por Ávila, han fundamentado su decisión en el análisis del actual clima sociopolítico. Juanma Camacho, representante de estas fuerzas, ha admitido que tras evaluar los pros y contras del momento, han optado por renunciar a las generales para dirigir todos los esfuerzos hacia las elecciones municipales de 2027.

Este mismo argumento ha sido desplegado por otras formaciones como Vía Burgalesa, que justifican su retirada nacional por considerar que el escenario actual está marcado por una profunda polarización y confrontación ideológica. A su juicio, este ambiente dificulta seriamente el trabajo de las formaciones localistas, cuyo objetivo principal es llevar a Madrid sus reivindicaciones específicas sin verse arrastradas por las dinámicas de bloques partidistas tradicionales.

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La competencia directa de Vox en zonas rurales

Además de la polarización, existe un factor externo que erosiona significativamente el apoyo a estos partidos: la irrupción y el crecimiento de Vox en los territorios rurales. Aunque no siempre lo admiten públicamente, estas formaciones sufren la competencia directa de la ultraderecha en las zonas más despobladas. Tomás Guitarte, de Teruel Existe, llegó a declarar que no participarían en ninguna fórmula electoral que incluyera a Vox, subrayando la incompatibilidad ideológica.

La formación liderada por Santiago Abascal ejerce una presión directa sobre el voto provincialista, congregando a decenas de colectivos en Madrid y logrando hitos históricos. En años anteriores, logró tener representación en el Congreso de los Diputados, y en las elecciones generales de 2023 se presentó con un programa que competía directamente por el voto disconforme, lo que ha mermado la base electoral de la España Vaciada.

Historial electoral y fracasos previos

La trayectoria de estos partidos ha sido volátil, comenzando con el éxito de Teruel Existe en 2019, que abrió la vía hacia el Congreso. Posteriormente, Soria ¡YA! y Aragón Existieron lograron entrar en los parlamentos autonómicos de Castilla y León y Aragón. Incluso, Soria ¡YA! se convirtió en la primera fuerza en su provincia, entrando con tres procuradores en la Asamblea de Castilla y León, igualando el número de Unión del Pueblo Leonés.

No obstante, las elecciones europeas de 2024 supusieron un gran fracaso bajo la marca Existe, una coalición que agrupaba a Teruel Existe, Soria ¡YA!, Cuenca Ahora, Aragón Existe, Ahora Decide, Jaén Merece Más y Por Un Mundo Más Justo. En esa ocasión, la coalición declaró su intención de luchar contra la polarización y construir una Europa más justa, pero los resultados electorales evidenciaron la fragmentación del voto rural y provincialista.

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Situación actual y perspectivas futuras

En el presente, Teruel Existe mantiene la ilusión por recuperar su voz propia en Madrid. Tomás Guitarte, candidato del partido, ha remarcado que si quieren que se oiga la voz de Teruel, la única opción es votar a Teruel Existe, rechazando ofertas de coalición con Chunta Aragonesista. Por su parte, Soria ¡YA! acude al 29-N con una lista provincialista liderada por Ángel Ceña, quien asegura que la presencia en ese escenario es necesaria para ejercer presión sobre la despoblación.

Javier Luque, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Jaén, señala que aunque el contexto es propicio para la narrativa del agravio, si prevalece el debate sanchismo-antisanchismo, estos partidos provincialistas no tienen un lugar en ese eje de polarización. Mientras, Jaén Merece Más ha decidido centrarse en las municipales de 2027, basando su poder en media docena de ayuntamientos y su alianza con el PSOE en la capital provincial.