Declaraciones polémicas del presidente de los empresarios de Castilla-La Mancha sobre los jóvenes y las bajas laborales

El presidente de los empresarios de Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, ha generado polémica con sus declaraciones sobre los jóvenes y las bajas laborales. Según él, una de las causas de las bajas es que los jóvenes han sido dejados por su novia.

El presidente de los empresarios de Castilla-La Mancha , Ángel Nicolás, ha generado polémica con sus declaraciones sobre los jóvenes y las bajas laborales . Según él, una de las causas de las bajas es que los jóvenes han sido dejados por su novia.

Además, ha calificado a la juventud actual como "memos" sin ánimo de ofender. Sin embargo, sus palabras han sido cuestionadas por los jóvenes y los empresarios. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) estima que cada día faltan al trabajo alrededor de 1,6 millones de personas en España. Los profesionales del sector sanitario atribuyen este aumento a la ansiedad, el estrés laboral y otros problemas de salud mental.

Los empresarios asumen aproximadamente 17.000 millones en costes por bajas laborales. La preocupación por el incremento de las bajas laborales se refleja especialmente entre los pequeños empresarios, para los que asumir el coste de las bajas es un verdadero lastre. Mientras tanto, muchos jóvenes rechazan las críticas del presidente de los empresarios de Castilla-La Mancha y aseguran que las bajas laborales no son una opción que puedan permitirse debido a la precariedad laboral y a la temporalidad de sus contratos.

Algunos también defienden que determinadas situaciones laborales justifican la necesidad de ausentarse temporalmente del trabajo, especialmente cuando las condiciones laborales son difíciles y los salarios bajos. Los profesionales sanitarios recuerdan que el aumento de las bajas por motivos psicológicos es una realidad constatada en las consultas médicas y que cada vez va a más.

El médico de familia Jaime Sellarés señala que entre los jóvenes se observa un incremento muy importante del malestar psicológico, algo que atribuye a múltiples factores sociales y laborales





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